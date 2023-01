Winter-Wechsel? BVB-Streichkandidat erneut nicht im Kader

IMAGO/Revierfoto

Verlässt Thorgan Hazard (r.) den BVB?

Borussia Dortmund trennt sich womöglich noch in der laufenden Transferperiode von Thorgan Hazard. Der belgische Nationalspieler steht Medienberichten zufolge auch beim wichtigen Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (17:30 Uhr) nicht im Kader des BVB.

Hazard habe am Samstagnachmittag nach dem Abschlusstraining nicht den Mannschaftsbus in Richtung Rheinland bestiegen, vermelden die "Ruhr Nachrichten". Stattdessen sei der Offensivakteur von einem Taxi abgeholt worden.

Über Hazards Nichtberücksichtigung für das wegweisende Duell schreibt auch "Sport1".

Der 29-Jährige hatte auch am Mittwoch beim 2:1-Sieg bei Mainz 05 im BVB-Aufgebot gefehlt. Zum Jahresauftakt gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag (4:3) schaffte es Hazard zwar auf die Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

Sein 45-minütiger Auftritt als Einwechselspieler bei der 2:4-Pleite vor der WM-Pause könnte somit sein letzter im Trikot des BVB gewesen sein.

Hazard wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Die Transfer-Periode endet in den meisten wichtigen Ligen am kommenden Dienstag, dem 31. Januar.

Neben Hazard schafften es auch Felix Passlack und Mahmoud Dahoud nicht in den Dortmunder Spieltagskader für Leverkusen. Wieder mit dabei ist hingegen Kapitän Marco Reus.

"Entscheidendes Spiel" für den BVB

Thomas Meunier (Muskelfaserriss) und Mateu Morey (Trainingsrückstand nach Knie-Operationen) stehen Trainer Edin Terzic nicht zur Verfügung.

Nico Schulz spielt in den Planungen des BVB keine Rolle mehr. Auch er soll den Klub lieber heute als morgen verlassen.

Terzic hatte die anstehende Partie gegen die formstarke Werkself als "entscheidendes Spiel" bezeichnet. "Am Montag werden wir wissen, wo der Weg hinführt. Sind wir die Mannschaft, die komplett mittendrin ist?"