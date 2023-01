Offiziell: FC Bayern schnappt sich ManCity-Star Cancelo

IMAGO/Joe Robbins/Icon Sportswire

Ab sofort gemeinsam für den FC Bayern am Ball: Neuzugang Joao Cancelo und Alphonso Davies

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern landet kurz vor dem Ende der Wechselfrist einen weiteren Transfer-Coup.

Wie die Münchner am Dienstag bestätigten, wechselt der Portugiese Joao Cancelo auf Leihbasis bis zum Saisonende von Manchester City an die Isar. Der Rechtsverteidiger war am Montagabend bereits beim FC Bayern angekommen, um den Medizincheck zu absolvieren.

Der 28-Jährige besitzt bei Manchester City eigentlich noch einen langfristig bis 2027 gültigen Vertrag. Medienberichten zufolge soll zwischen dem FC Bayern und dem englischen Meister zudem eine Kaufoption von rund 70 Millionen Euro vereinbart worden sein.

"Wir sind sehr froh, dass João Cancelo ab sofort für den FC Bayern spielen wird. Wir haben ihn jetzt ausgeliehen und im Sommer die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten", bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "João ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen."

Auch Cancelo freute sich über die Realisierung des Transfers: "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen. Ich weiß, dass dieser Klub, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben."

Der 41-fache Nationalspieler hatte in den vergangenen Wochen unter Teammanager Pep Guardiola einen durchaus schweren Stand. In den letzten Spielen kam er gar nicht mehr zum Einsatz, nachdem er bis zur WM-Pause noch regelmäßig zu den Stammkräften gezählt hatte.

FC Bayern reagiert auf Abwehrsorgen

Cancelo war 2019 von Juventus Turin für schätzungsweise 65 Millionen Euro zu den Sky Blues gewechselt und wurde mit dem Klub 2021 und 2022 Meister. Vorzugsweise wird er auf der rechten Abwehrseite eingesetzt, Cancelo kann jedoch auch über die linke Seite agieren.

Nach dem langfristigen Ausfall von Lucas Hernández (Kreuzbandriss) hat der FC Bayern in der Defensive Bedarf, auch der Marokkaner Noussair Mazraoui fällt wegen einer Entzündung des Herzbeutels noch einige Wochen aus. Dazu gibt es immer wieder Spekulationen, dass der bis 2024 gebundene Ex-Weltmeister Benjamin Pavard die Münchner verlässt.