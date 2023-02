PSG-Coach kontert Nagelsmann: "Das ist nicht mein Stil"

IMAGO/Federico Pestellini

PSG-Coach Christophe Galtier bestätigte, dass Kylian Mbappé gegen den FC Bayern ausfällt

Muss Paris Saint-Germain in der Champions League ohne Kylian Mbappé gegen den FC Bayern ran? Die Pariser sagen: ja. Julian Nagelsmann kauft ihnen diese Geschichte jedoch nicht ab und wittert einen Bluff. PSG-Coach Christophe Galtier hat diesen Vorwurf nun aber entschieden zurückgewiesen.

Wenn der FC Bayern am 14. Februar im Champions-League-Achtelfinale auf Paris Saint-Germain trifft, wird mit Kylian Mbappé einer der besten Spieler der Franzosen fehlen - das zumindest gaben die PSG-Verantwortlichen in der vergangenen Woche bekannt. Bayern-Coach Julian Nagelsmann zweifelte diese Darstellung jedoch öffentlich an und vermutete einen Bluff der Pariser.

"Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat, es steht relativ vage auf ihrer Homepage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausfällt. Natürlich können sie pokern und eine strukturelle Verletzung nicht angeben", sagte Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz der Münchner.

PSG-Coach weist Bayern-Vorwürfe zurück

PSG-Coach Christophe Galtier hat am Samstag nach dem Ligaspiel seiner Mannschaft gegen Toulouse (2:1) auf die Aussagen des Bayern-Trainers reagiert und jegliche Bluff-Theorien in das Reich der Fabeln verwiesen.

Er habe keine Antwort auf die Aussagen von Nagelsmann, sagte Galtier gegenüber "Canal+". Er habe die Kommentare zwar gelesen, sich darüber hinaus aber keine Gedanken darüber gemacht.

Dass sein Klub den Mbappé-Ausfall nur vortäuscht, stimme schlicht und ergreifend nicht, bekräftige Galtier. "Das ist nicht der Stil des Vereins und das ist auch nicht mein Stil", versicherte der 56-Jährige.

Die Pariser hatten für Mbappé zuvor eine Ausfallzeit von drei Wochen bekanntgegeben. Der Superstar hatte sich im Ligaspiel gegen Montpellier verletzt und musste bereits nach 21 Minuten ausgewechselt werden. Bestätigt sich die angegebene Pause, wird der Stürmer den Franzosen frühestens Ende Februar im Ligaspiel gegen Marseille wieder zur Verfügung stehen. Das Rückspiel gegen den FC Bayern steigt am 08. März in München.