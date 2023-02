"Brutal weiterentwickelt": Brandt mit Lob überschüttet

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Julian Brandt glänzt derzeit im BVB-Trikot

Lange sah es so aus, als wenn die Tage von Julian Brandt im BVB-Trikot gezählt sein könnten. Doch nach der Winterpause dreht der Offensivspieler auf und überzeugte auf ganzer Linie. Für die Leistungen der letzten Wochen wird der Nationalspieler jetzt von allen Seiten mit Lob überschüttet.

Bereits seit 2019 ist Julian Brandt für Borussia Dortmund aktiv, doch ein vollständiger Durchbruch blieb dem Offensivakteur bis dato verwehrt. Doch das könnte sich jetzt geändert haben: In den vier Bundesliga-Partien des neuen Kalenderjahres überzeugte Brandt mit drei Torbeteiligungen und zeigte sich auch im Spiel gegen den Ball deutlich verbessert.

Noch im vergangenen Sommer war der DFB-Star als Verkaufskandidat beim BVB gehandelt worden, nun ist Brandt aus dem Spiel der Dortmunder kaum wegzudenken. Ein Wandel, über den sich auch Sportdirektor Sebastian Kehl erfreut zeigt.

BVB-Star Brandt ein "fantastischer Spieler"

"Er hat eine tolle Entwicklung genommen, er ist viel stabiler, viel robuster und präsenter", schwärmte der 42-Jährige gegenüber den "Ruhr Nachrichten" von dem 39-fache Nationalspieler und fügte hinzu: "Dass er ein fantastischer Spieler ist, das hat er immer mal in Phasen gezeigt, aber jetzt zeigt er es über einen längeren Zeitraum."

Und auch innerhalb der Mannschaft ist Brandt ein hochgeschätzter Spieler, wie Teamkollege Nico Schlotterbeck verriet. "Was er zuläuft, was er für Wege geht, er hat sich defensiv brutal weiterentwickelt und hält fast jeden Ball", lobte der Innenverteidiger nach dem 5:1- Erfolg gegen den SC Freiburg am Samstag.

Dort konnte Brandt sich bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit in die Torschützenliste eintragen. Der "kicker" verlieh dem 26-Jährigen nach Spielende die Note 1,5 und kürte ihn zum Mann des Spiels. Der ehemalige Leverkusener "prägte das Spiel seines Teams nicht nur mit dem Ball, sondern auch im Gegenpressing", urteilte das Sportmagazin.