Klopp steigt in Poker um Frankfurt-Star ein

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs

Randal Kolo Muani (l.) ist nicht nur beim FC Bayern gefragt

Das Interesse europäischer Top-Klubs an Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist riesig. Besonders der FC Bayern und Manchester United sollen an dem Stürmer-Star interessiert sein. Doch den beiden Vereinen droht ein weiterer namhafter Mitbewerber: Der FC Liverpool um Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp scheint in den Poker eingestiegen zu sein.

100 Millionen Euro. So viel Ablöse fordert Eintracht Frankfurt laut "L'Equipe" von Interessenten für Top-Stürmer Randal Kolo Muani. Neben dem FC Bayern soll zuletzt auch Manchester United den französischen WM-Fahrer als Ersatz für den abgewanderten Superstar Cristiano Ronaldo in Betracht gezogen haben.

Bereits im Winter hatten sich die Red Devils demnach nach dem 24-Jährigen erkundigt. Das Team von Erik ten Hag wird im Sommer wohl einen neuen Anlauf auf einen Transfer von Kolo Muani nehmen. Dabei könnte ein Dreikampf um die Dienste des Mittelstürmers entfacht werden.

Hat der FC Liverpool Chancen bei Bayern-Flirt Kolo Muani?

Denn laut der französischen Sportzeitung bereitet auch der FC Liverpool ein Angebot für den WM-Fahrer vor. Das Team von Jürgen Klopp soll demnach für den Sommer große Umbaumaßnahmen im Kader planen und viel Geld für die Verstärkung der Offensive in die Hand nehmen wollen.

Ob das Team von der Anfield Road aber wirklich Chancen auf eine Verpflichtung von Kolo Muani hat, ist fraglich. Auf Platz zehn in der Premier League rangierend steht die Teilnahme an der Champions League für Liverpool derzeit noch in den Sternen. Bereits elf Punkte Rückstand hat die Klopp-Truppe auf den vierten Tabellenplatz.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist eine Teilnahme an der Champions League für den Bundesliga-Star allerdings von immenser Bedeutung. Selbst ein Verbleib bei der Frankfurter Eintracht sei unter der Bedingung, dass sich der Europa-League-Sieger erneut für die Königsklasse qualifiziert, möglich.

Ob Kolo Muani diese Forderung für Liverpool über Bord werfen würde, scheint fraglich.