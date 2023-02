Ultras des FC Bayern verkünden neue Fan-Freundschaft

IMAGO/Ulrich Wagner

Neue Fan-Freundschaft der Anhänger des FC Bayern

Die Ultras des FC Bayern sind eine offizielle Fan-Freundschaft mit den Anhängern des FC Empoli aus der italienischen Serie A eingegangen.

Das verkündete die Münchner Ultras-Gruppierung Schickeria in einem Statement. "Was vor über acht Jahren mit einzelnen Kontakten und einem Besuch von fünf Empolesi bei unserem Europapokal-Gastspiel in Rom begann, ist nun offiziell. Wir und die Ultras Empoli gehen Seite an Seite", schrieben die Anhänger des FC Bayern.

Eine Abordnung aus der bayerischen Landhauptstadt habe das Duell Empolis gegen Tabellenführer SSC Neapel am Samstag (0:2) im Stadion Carlo Castellani besucht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Man habe "mit Stolz das erste Mal unsere Fahne in der Curva Maratona Emiliano del Rosso über die der Ultras Empoli gehängt".

Ultras des FC Bayern erwarten Gegenbesuch aus Empoli

Die Ultras aus Empoli, die es in dieser Form als Zusammenschluss anderer Fan-Gruppen erst seit dem vergangenen Sommer gibt, werden demnach bald zu einem Gegenbesuch in der Südkurve der Allianz Arena erwartet, kündigte die Schickeria an.

Die Anhänger des FC Bayern pflegen Freundschaften mit den Fans mehrerer Klubs. Am bekanntesten ist die enge Verbindung zum VfL Bochum, die bereits seit den 1970er-Jahren besteht.

Das Statement der Ultras des FC Bayern im Wortlaut:

Was vor über acht Jahren mit einzelnen Kontakten und einem Besuch von fünf Empolesi bei unserem Europapokal-Gastspiel in Rom begann, ist nun offiziell.

Wir und die Ultras Empoli gehen Seite an Seite. Gestern waren wir zum Heimspiel gegen Napoli mit der bis dato größten Abordnung an FC Bayern Ultras zu Gast und haben mit Stolz das erste Mal unsere Fahne in der Curva Maratona Emiliano del Rosso über die der Ultras Empoli gehängt. Wir freuen uns schon die Empolesi bald zum Gegenbesuch in der Südkurve begrüßen zu dürfen.

Neben der zahlreichen und größer werdenden Besuche und den intensiven persönlichen Freundschaften, haben wir uns auch sehr darüber gefreut, dass sich eine Vielzahl unserer Freunde in der Toskana im vergangenen Sommer zur Gruppe Ultras Empoli zusammen geschlossen haben.

Für uns war es daher nun der logische Schritt unsere Freundschaft auf die nächste Stufe zu heben.

Die Zukunft schreiben wir gemeinsam!

Schickeria München e Ultras Empoli! Empoli e Monaco!

Diffidati Liberi!

Schickeria München im Februar 2023