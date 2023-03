200-Millionen-Paket? Herthas Mega-Deal vor Abschluss

IMAGO/Juergen Engler

Neuer Investor vor Einstieg bei Hertha BSC

Nach monatelanger Hängepartie steht der neue Investor 777 Partners bei Hertha BSC offenbar kurz vor dem Einstieg. Dem klammen Bundesligisten winkt eine sofortige Finanzspritze in Millionen-Höhe.

Wie der "kicker" unter Berufung auf Quellen aus der Führungsetage von Hertha BSC sowie dem Unternehmensumfeld berichtet, soll der Investoren-Deal Anfang kommender offiziell vollzogen werden.

Demnach wird 777 bei Hertha BSC mehr Mitspracherecht eingeräumt als dem bisherigen Investor Tennor um Lars Windhorst - unter Beachtung der 50+1-Regel sowie der Vereinsstatuten.

Mit Vertragsabschluss sollen 35 Millionen Euro als Soforthilfe an Hertha BSC fließen. Diese kommen dem klammen Klub sehr gelegen, zumal bis zum 15. März die Lizenzierungsunterlagen bei der DFL eingereicht werden müssen.

Das Gesamtvolumen der Investitionen soll 100 Millionen Euro betragen. Die Themen Konsolidierung und Restrukturierung hätten in den Verhandlungen zwischen den Parteien eine große Rolle gespielt, heißt es. Angeblich sind die Zahlungen an Hertha BSC auch an das Erreichen von Sparzielen geknüpft.

Windhorst-Millionen verpuffen bei Hertha BSC

777 übernimmt dem Bericht zufolge Windhorsts Anteile von 64,7 Prozent an der Hertha-KG und stockt diese um weitere zehn Prozent auf. Das Gesamtpaket, um das es geht, soll 200 Millionen Euro betragen. Windhorst erhält wohl auch eine Beteiligung an einer Sparte von 777.

777 Partners ist eine US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft, die vor allem in der Luftfahrtbranche investiert. Aber auch Beteiligungen an Fußballvereinen wie dem FC Sevilla, Standard Lüttich oder Melbourne Victory hält das Unternehmen.

Windhorst hatte 375 Millionen bei Hertha BSC investiert - sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch sportlich verpuffte das Geld jedoch. Die Berliner spielen auch 2022/2023 gegen den Abstieg. Der Vorsprung des Tabellen-14. auf den Relegationsrang beträgt nur einen Punkt.