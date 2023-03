Endspiel gegen Berlin? TSG droht nächstes Trainer-Beben

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Pellegrino Matarazzo droht bei der TSG Hoffenheim angeblich das Aus

Nach sieben Niederlagen in Folge brennt bei der TSG Hoffenheim der sprichwörtliche Baum. Den Kraichgauern droht der erste Bundesliga-Abstieg ihrer Geschichte. Trainer Pellegrino Matarazzo wird diesen als Hauptverantwortlicher aber womöglich gar nicht mehr erklären müssen.

Wie die "Bild" am Mittwoch berichtet, droht dem erst am 8. Februar diesen Jahres eingestellten Chefcoach das vorzeitige Aus in Hoffenheim. Sollte die TSG auch am Samstag im Kellerduell gegen Hertha BSC verlieren, würde sich der Klub dem Bericht zufolge umgehend von Matarazzo trennen.

Sollte es so kommen, würde die kurze Amtszeit des 45-Jährigen als einer der erfolglosesten in die Geschichte der Bundesliga eingehen. Unter dem früheren VfB-Trainer absolvierte die TSG bislang fünf Spiele - alle fünf gingen bei einem Torverhältnis von 2:8 verloren.

Als Matarazzo die Mannschaft übernahm, lag sie mit 19 Punkten noch auf dem 14. Tabellenplatz, drei Punkte über "dem Strich" und acht Zähler vor dem damaligen Tabellenletzten FC Schalke. Mittlerweile hält die TSG selbst die Rote Laterne und wurde vom VfL Bochum, dem VfB Stuttgart, Hertha BSC und Schalke in der Tabelle überholt.

Laut "Bild" haben sich die TSG-Verantwortlichen bereits auf die Suche nach einem möglichen Nachfolger geben. Im Gespräch sind demnach Markus Gisdol, der in Hoffenheim schon mal aktiv war, und Kenan Kocak, der bereits vor der Matarazzo-Einstellung bei den Kraichgauern gehandelt wurde.

In der Favoritenrolle befindet sich aber offenbar Gisdol, mit dem zuletzt schon Gespräche geführt wurden, berichtet die Zeitung.

Weitere personelle Konsequenzen soll es auf der Führungsebene im Fall einer weiteren Niederlage nach "Bild"-Infos nicht geben. Bedeutet: Sportchef Alexander Rosen, der in den letzten Jahren mehrfach unglücklich agierte, soll definitiv bis zum Saisonende bleiben.