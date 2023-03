Düsseldorf schießt Hansa Rostock tiefer in den Keller

IMAGO

Fortuna Düsseldorf ließ Hansa Rostock keine Chance

Für Hansa Rostock wird die Situation im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga durch die nächste Heimpleite immer brenzliger.

Nach einem 2:5 (0:3) gegen Fortuna Düsseldorf am 25. Spieltag rutschte Rostock erstmals in dieser Saison in die Abstiegszone. Seit einem halben Jahr wartet Hansa auf einen Heimsieg.

Die Fortuna (42 Punkte) darf als erster Verfolger des Spitzentrios Darmstadt 98 (52), 1. FC Heidenheim (50) und Hamburger SV (49) dagegen weiter von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Dawid Kownacki (12.), Rouwen Hennings (20.), Matthias Zimmermann (41./48.) und Christoph Klarer (82.) trafen für die Rheinländer, die am SC Paderborn vorbeizogen.

Bis Sonntag hatte Hansa noch nie ein Punktspiel gegen Düsseldorf im eigenen Stadion verloren (acht Siege, drei Unentschieden), doch die Serie geriet schon nach wenigen Minuten in Gefahr. Mit seinem elften Saisontor bestrafte Kownacki die passiven Rostocker. Zur Pause pfiffen die Rostocker Fans.

Trainer Patrick Glöckner reagierte mit zwei Wechseln, doch der nächste Rückschlag folgte nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff. Immerhin brach Kai Pröger (56.) den Bann und erzielte den ersten Rostocker Heimtreffer seit mehr als vier Monaten. Kevin Schumacher (78.) legte gegen im zweiten Abschnitt lethargische Düsseldorfer nach.