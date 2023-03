Eintracht Frankfurt droht Mega-Ausverkauf

IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt steht vor einem schwierigen Sommer

Eintracht Frankfurt befindet sich in der Fußball-Bundesliga aktuell in der Krise. Die zwischenzeitlich schon sichergeglaubte Qualifikation für das internationale Geschäft wackelt plötzlich. Zu allem Überfluss droht der SGE im Sommer der Ausverkauf.

Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte Eintracht Frankfurt eine ganze Fußball-Mannschaft verlieren. Gleich mehrere Leistungsträger sollen sich mit einem Wechsel beschäftigen.

Dem Sportmagazin zufolge ist es wahrscheinlich, dass Evan Ndicka und Daichi Kamada ihre auslaufenden Verträge am Main nicht verlängern. Insbesondere um den japanischen Offensivspieler ranken sich seit Monaten Wechselgerüchte. So steht Kamada offenbar sowohl bei Borussia Dortmund als auch in der Premier League hoch im Kurs.

Jesper Lindstrøm soll sich ebenfalls auf dem Zettel des BVB befinden. Laut "Sport Bild" wird der dänische Flügelspieler zudem vom FC Arsenal, FC Liverpool sowie namentlich nicht genannten Vereinen aus der Serie A beobachtet.

Die Berater von Tuta wollen wohl mit Klubs aus der Premier League sowie der Primera División sprechen. Die Ersatz-Angreifer Lucas Alario und Rafael Borré könnten Eintracht Frankfurt im Sommer ebenso verlassen wie Trapp-Backup Diant Ramaj. Mittelfeldmotor Djibril Sow würde angeblich gerne den nächsten Karriereschritt gehen.

Eintracht Frankfurt winkt Mega-Ablöse für Kolo Muani

Besonders spannend ist die Zukunft von Randal Kolo Muani. Der Torjäger hat sich in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich zum Star entwickelt und weckt deshalb Begehrlichkeiten in ganz Europa.

Nach Informationen der "Sport Bild" erwartet Eintracht Frankfurt ein Angebot von Manchester United. Der FC Chelsea, FC Liverpool sowie Paris Saint-Germain beschäftigen sich offenbar ebenfalls intensiv mit dem 24-Jährigen. Die SGE könnte letztlich eine Ablösesumme jenseits der Schallmauer von 100 Millionen Euro für Kolo Muani einstreichen.

Almamy Touré kann sich aufgrund seines auslaufenden Vertrags im Sommer jedem beliebigen Verein anschließen. Darüber hinaus muss Eintracht Frankfurt um BVB-Leihgabe Ansgar Knauff kämpfen. Eine Entscheidung könnte beim Flügelspieler wohl nach der Länderspielpause fallen, so das Sportblatt.