Erschwerte Meisterschafts-Vorbereitung? BVB-Ikone winkt ab

IMAGO/Patrick Ahlborn

Lars Ricken ist seit 2008 Nachwuchskoordinator beim BVB

Nicht nur die Profi-Mannschaft von Borussia Dortmund hat beste Chancen auf die deutsche Meisterschaft, auch die U19 des BVB ist auf Titel-Kurs. Mitte April stehen für die Mannschaft von Mike Tullberg die Halbfinal-Spiele um die Meisterschaft gegen Hertha BSC an. BVB-Nachwuchschef Lars Ricken hat nun verraten, wie die Talente diese lange Pause überbrücken.

Das letzte Pflichtspiel für die U19-Junioren des BVB vor der Länderspielpause endete in der vergangenen Woche mit einer herben Enttäuschung. Durch die Niederlage gegen Hajduk Split im Viertelfinale der Youth League verpassten die Westfalen den ersten Halbfinal-Einzug der Vereinsgeschichte.

Dennoch bleiben der Mannschaft von Mike Tullberg zwei weitere Titel-Chancen. Neben dem Westfalenpokal stehen die BVB-Youngsters auch im Halbfinale um die deutsche U19-Meisterschaft. Dort wird es aber erst Mitte April ernst. Am 10. April treten die Westfalen zunächst auswärts bei Hertha BSC an, bevor das Rückspiel dann am 15. April in Dortmund steigt.

BVB will sich "bestmöglich" auf Hertha BSC vorbereiten

Doch bevor es gegen den Nachwuchs der Alten Dame ernst wird, sind es noch über zwei Wochen. Die Vorbereitung erschwert zudem, dass den Dortmundern gleich mehrere ihrer Stammkräfte nicht zur Verfügung stehen. Gleich sechs Spieler sind derzeit mit ihren Nationalteams unterwegs und können nicht am Teamtraining teilnehmen. Nachwuchschef Lars Ricken ist mit Blick auf die Spiele gegen die Hertha aber dennoch optimistisch.

"Die Jungs können bei ihren Nationalmannschaften ja nicht abschalten. Es ist also nicht so, dass sie in den Urlaub fahren", erklärte die Klub-Ikone gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Man habe nach Rückkehr aller Talente etwa zehn Tage Zeit und werde diese "bestmöglich nutzen, um um sich auf Berlin vorzubereiten", ergänzte der 46-Jährige.