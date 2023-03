Erster Bayern-Star reagiert auf Nagelsmann-Aus

IMAGO/Jonathan Moscrop

João Cancelo reagiert verwundert auf das Aus von Julian Nagelsmann

Völlig überraschend trennt sich der FC Bayern von Julian Nagelsmann. Nun reagierte der erste Star des deutschen Rekordmeisters auf den Rauswurf.

"Pff, das wusste ich nicht. Das wundert mich. Jetzt hast du mich überrumpelt", sagte Winter-Neuzugang João Cancelo nach dem 4:0-Sieg seiner portugiesischen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein beim Sender "Sport TV".

Der 28-Jährige ergänzte: "Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung."

Seinem offiziellen Noch-Coach wünschte der Abwehrspieler "alles Glück der Welt", richtete seinen Blick aber auch schon in die Zukunft: "Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen."

Cancelo war erst im Januar per Leihe von Manchester City zum FC Bayern gekommen. Für die Münchner bestritt der Portugiese bislang neun Pflichtspiele (1 Tor/4 Vorlagen), einen festen Platz im Team hat er aber noch nicht gefunden.

Da Nagelsmann seit einigen Wochen häufig auf klassische Außenverteidiger verzichtete, werden Cancelos Dienste vermehrt offensiver benötigt. Eine Position, mit der sich der Nationalspieler offenbar erst anfreunden muss.

Wie der neue Coach Thomas Tuchel mit Cancelo plant, ist noch offen.

Was sagt Kimmich zum Nagelsmann-Aus?

Sollten die Planungen des DFB weiter gelten, könnte sich auch Joshua Kimmich an diesem Freitag direkt dazu äußern: Der Kapitän der Nationalmannschaft ist am frühen Nachmittag (13:00 Uhr) für die Pressekonferenz neben Bundestrainer Hansi Flick vorgesehen, den Nagelsmann im Sommer 2021 als Coach der Münchner beerbt hatte.

Am Donnerstagabend verbreitete sich die Meldung von der Nagelsmann-Trennung wie ein Lauffeuer. Offiziell bestätigt ist das Aus allerdings noch nicht. Am Freitag soll es ein Treffen zwischen den Vereinsbossen und dem Coach geben.