Auch Musiala äußert sich zum Nagelsmann-Rauswurf

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jamal Musiala trainiert beim FC Bayern nicht mehr unter Julian Nagelsmann

Mit der Freistellung von Julian Nagelsmann sorgte der FC Bayern mitten in der Länderspielpause für einen Paukenschlag. Immer mehr Profis des deutschen Rekordmeisters reagierten inzwischen auf das Aus des 35-Jährigen - so auch Jamal Musiala.

"Danke und alles Gute für die Zukunft", schrieb der Nationalspieler kurz und knapp in seiner Instagram-Story.

Musiala zählte unter Nagelsmann beim FC Bayern zum Stammpersonal und konnte in den vergangenen beiden Jahren den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Doch nach der Länderspielpause wird der 20-Jährige an der Säbener Straße nicht mehr auf Nagelsmann treffen. Der Trainer wurde am Freitag vom FC Bayern entlassen.

Zahlreiche Spieler hatten sich inzwischen zu der überraschenden Trennung geäußert. Joshua Kimmich und Leon Goretzka wählten in diesem Zusammenhang die deutlichsten Worte.

"Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wenn es zu einem Trainerwechsel kommt, ist es immer enttäuschend. Wir Spieler haben es nicht geschafft, gute Ergebnisse zu erzielen", erklärte Kimmich nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (2:0) im "ZDF". Im Fußball-Geschäft würde es "wenig Liebe, wenig Herz" geben, so der 28-Jährige.

Goretzka erklärte: "Wahrscheinlich habe ich ihn häufiger gesehen als meine Familie. Ein Schock. Trotzdem müssen wir auf unsere Klubverantwortlichen vertrauen."

Julian Nagelsmann mit durchwachsener Bilanz beim FC Bayern

Nagelsmann hatte das Traineramt beim FC Bayern im Sommer 2021 von Hansi Flick übernommen.

In seiner ersten Saison führte der Ex-Coach von RB Leipzig die Münchner zur Meisterschaft. Im DFB-Pokal und der Champions League scheiterte der FC Bayern jedoch vorzeitig.

In der laufende Spielzeit hat der Rekordmeister noch alle Chancen auf das Triple, wenngleich der FC Bayern nach einer durchwachsenen Rückrunde in der Bundesliga inzwischen hinter Borussia Dortmund zurückgefallen ist. Thomas Tuchel soll den Verein nun zurück an die Tabellenspitze führen.