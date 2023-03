Transfer-Überraschung beim FC Bayern?

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

David de Gea (l.) wird überraschend beim FC Bayern gehandelt

Eigentlich ist der FC Bayern auf der Torhüter-Position bestens aufgestellt. Trotzdem wird der deutsche Rekordmeister nun mit einem Superstar aus der Premier League in Verbindung gebracht.

Laut dem Portal "fichajes" soll der FC Bayern "großes Interesse" an David de Gea von Manchester United haben.

Der 32-Jährige ist nur noch bis zum Saisonende an die Red Devils gebunden. Manchester United kann den Keeper per Option für ein weiteres Jahr zu den gleichen Konditionen im Old Trafford halten. Jedoch erhofft sich der Tabellendritte der Premier League wohl eine Gehaltseinsparung.

Noch konnten sich de Gea und Manchester United nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen. "Ich bin seit vielen Jahren hier und genieße jeden Moment für diesen Verein spielen zu dürfen", beteuerte der Routinier gegenüber "Sky Sports" seine Verbundenheit zu ManUnited.

FC Bayern im Tor bestens aufgestellt

Das Portal "fichajes" bringt de Gea ebenfalls mit Tottenham Hotspur in Verbindung. Somit müsste sich der FC Bayern erst einmal auf dem Transfermarkt durchsetzen - sofern überhaupt konkretes Interesse besteht.

Schließlich haben die Münchner mit Manuel Neuer (Vertrag bis 2024) und Yann Sommer (Vertrag bis 2025) zwei Top-Torhüter in den eigenen Reihen. Zudem kehrt Alexander Nübel (Vertrag bis 2025) nach seiner Leihe zur AS Monaco im Sommer zunächst einmal wieder an die Säbener Straße zurück.

Yann Sommer lässt Zukunft beim FC Bayern offen

In der laufenden Rückrunde hütet Sommer den Kasten des FC Bayern. Dem Schweizer droht im Sommer ein harter Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer, der nach einem Ski-Unfall im vergangenen Dezember derzeit aufgrund eines Unterschenkelbruchs passen muss.

An einen vorzeitigen Abschied vom FC Bayern denkt Sommer aber keinesfalls. "Was im Sommer sein wird – das wird man sehen", ließ der 34-Jährige im Gespräch mit "Sport Bild" zuletzt seine sportliche Zukunft offen.