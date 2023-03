Helmer hofft auf BVB-Titel: "Bayern könnte es verkraften"

IMAGO/Peter Hartenfelser

Spielte einst für FC Bayern und BVB: Thomas Helmer

Mehr Spitzenspiel geht nicht! Am Samstagabend (18:30 Uhr) stehen sich der auf Rang zwei abgerutschte FC Bayern und Tabellenführer BVB in der Allianz Arena gegenüber. Ex-Nationalspieler Thomas Helmer kickte in seiner erfolgreichen Karriere für beide Vereine, hat sich nun aber auf einen Wunschsieger festgelegt.

Nach Jahren der totalen Dominanz könnte der FC Bayern in der Saison 2022/2023 am Ende tatsächlich ohne Meisterschale dastehen.

Eine Niederlage im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund würde den Rückstand des Champions-League-Viertelfinalisten auf den BVB bereits auf vier Zähler anwachsen lassen. Entsprechend groß ist der Druck in München.

Der langjährige Bundesliga-Star Thomas Helmer setzt auf einen offenen Schlagabtausch seiner beiden ehemaligen Arbeitgeber.

"Ich hoffe, dass die Dortmunder nicht zu passiv auftreten und mit viel Selbstbewusstsein agieren. Wobei man sagen muss, dass der Trainerwechsel bei den Bayern aus Dortmunder Sicht zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt kam", spielte der 57-Jährige im "Focus"-Interview auf die Entlassung von Julian Nagelsmann sowie die Verpflichtung von Thomas Tuchel als Nachfolger an.

Helmer erwartet ein wahres Schaulaufen der Bayern-Stars. "Mit einem neuen Trainer reißen sich alle Spieler noch einmal mehr zusammen", erläuterte der Europameister von 1996.

Helmers Wunsch: BVB wird Meister, FC Bayern holt CL-Titel

Geht es nach dem gebürtigen Ostwestfalen, dann setzt sich am Samstag der Gast aus Dortmund durch.

"Im Interesse aller Fußballfans würde ich mir wünschen, dass der BVB in diesem Spiel erfolgreich ist. Die Bayern könnten es verkraften, nach zehn Jahren nicht Deutscher Meister werden", begründete Helmer sein Anliegen.

Sein persönliches Traumszenario: "Schön wäre es doch, wenn die Dortmunder die Meisterschaft holen und die Bayern sich den Titel in der Champions League holen."