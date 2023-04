Schiedsrichteransetzung ein böses Omen für den BVB

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Schiedsrichter Marco Fritz pfeift das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund

Wenn der FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) Borussia Dortmund zum Fight um die Deutsche Meisterschaft bittet, heißt der Mann an der Pfeife Marco Fritz. Für den 45-Jährigen ist es schon der fünfte Einsatz als Schiedsrichter bei einem Duell der beiden Bundesliga-Größen. Ein Umstand, der dem BVB die Sorgenfalten auf die Stirn treiben sollte.

In den bisherigen vier Duellen zwischen dem FC Bayern und dem BVB, denen Fritz als Unparteiischer vorstand, jubelten ausschließlich die Münchner. Am 4. Oktober 2015 fertigte man Dortmund mit 5:1 ab, am 8. April 2017 ballerte man die Schwarz-Gelben mit 4:1 aus der Allianz Arena und am 6. März 2021 lautete das Ergebnis eines denkwürdigen Spiels 4:2 - die Borussen hatten damals in München sogar 2:0 geführt.

Knapp ging es lediglich im DFB-Pokal 2016 zu, als Bayern das Finale erst im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte.

Ohnehin liest sich die Bilanz des BVB unter der Leitung von Fritz eher schwach. Von 27 Liga-Partien gewann der Ruhrgebietsklub zwar 13, verlor jedoch auch neun Spiele und teilte sich fünfmal die Punkte. Zuletzt pfiff Fritz das 2:2 im Revierderby gegen den FC Schalke 04.

Die Schuld hierfür beim Referee zu suchen, wäre allerdings viel zu leicht. Fritz stellte noch nie einen Borussen vom Platz und verteilte in keiner Partie mehr als drei Gelbe Karten.

Auffallend allerdings: Fritz entschied dreimal auf Elfmeter gegen die Borussen, Gegner war jedes Mal der FC Bayern.

Noch keine Heimpleite des FC Bayern unter Marco Fritz

Die Münchner dürften die Ansetzung übrigens als gutes Omen interpretieren. Von 33 Spielen unter Fritz' Leitung gewann man 24 (5 Remis, 3 Niederlagen). Vor heimischer Kulisse ist man sogar noch ungeschlagen (17 Siege, 3 Remis).

In Schiedsrichter Fritz setzt der Deutsche Fußball-Bund für das brisante Titel-Duell, bei dem der frühere Dortmunder Trainer Thomas Tuchel sein Debüt als Bayern-Coach gibt, auf Erfahrung.

189 Bundesligaspiele hat Fritz laut DFB seit 2009 schon gepfiffen. Bei seinem 190. Spiel in der Münchner Allianz Arena wird er von Dominik Schaal, Marcel Pelgrim und Frank Willenborg unterstützt.