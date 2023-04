"WAAAAHNSINN!": BVB-Talent zerlegt Hertha im Alleingang

IMAGO/Patrick Ahlborn

Julian Rijkhoff erzielte alle vier Tore des BVB

Am Ostersonntag nahm die Endrunde um die A-Junioren-Meisterschaft 2023 mit der Paarung 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln ihren Lauf, die 05er konnten das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Am Montag war dann der Nachwuchs von Borussia Dortmund bei den Talenten von Hertha BSC gefordert - von einer engen Partie konnte allerdings keine Rede sein.

Die BVB-Youngster ließ von Beginn an keine Zweifel daran aufkommen, dass man angetreten ist, um den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Nach einem furiosen Auftakt stand es nach 17 Minuten bereits 3:0 für die Schwarz-Gelben.

Vor allem ein Akteur der Borussen drückte den ersten 45 Minuten seinen Stempel auf: Der 18-jährige Niederländer Julian Rijkhoff, dem ein lupenreiner Hattrick (10., 16., 17.) gelang. "WAAAAAAHNSINN!", kommentierte der BVB die Gala des Youngsters auf Twitter. Samuel Bamba glänzte mit zwei Vorlagen

Hertha BSC näherte sich dem Dortmunder Tor in Durchgang eins nur ein einziges Mal gefährlich, die von Ibrahim Maza initiierte Chance verpuffte letztlich allerdings.

Nach dem Wiederanpfiff übernahm Hertha eindeutig das Ruder, erarbeitete sich gegen giftige BVB-Youngster aber kaum echte Chancen. Borussen-Coach Mike Tullberg echauffierte der Einbruch seines Teams allerdings dennoch spürbar: In Minute 68 sah der Coach die Gelbe Karte.

Torjäger "langfristig" an den BVB gebunden

Als der Ball endlich wieder im Netz zappelte, war in der 72. Minute wieder einmal Rijkhoff der Absender. Der Offensivspieler, der im Februar "langfristig" beim BVB verlängerte, stand allerdings im Abseits. In der 88. Minute sorgte Rijkhoff mit seinem vierten Treffer dann allerdings doch noch für den Schlusspunkt der Partie.

Um doch noch das Endspiel zu erreichen, benötigen die Berliner am 15. April in Dortmund (11 Uhr) schon ein kleines Fußball-Wunder. Am 14. April tritt Mainz bereits in Köln an, um das Endspielticket zu buchen.

Die Herthaner sind übrigens das einzige Team, das in den vergangenen sieben Jahren eine BVB-Meisterschaft verhindern konnte. 2016, 2017, 2019 und 2022 gewann die Dortmunder den A-Junioren-Titel, 2018 Hertha BSC. 2020 und 2021 fiel die Endrunde der Corona-Pandemie zum Opfer.