BVB trotz Niederlage im Meister-Finale

IMAGO/Patrick Ahlborn

Der Nachwuchs des BVB steht im Finale um die deutsche Meisterschaft

Borussia Dortmunds U19 hat am Samstag zwar das Rückspiel im Halbfinale der Meisterschaftsendrunde gegen Hertha BSC mit 0:1 verloren. Dennoch erreichte der BVB-Nachwuchs durch den furiosen Hinspiel-Erfolg das Finale.

Im Jugendstadion in Brackel erzielte der Herthaner Ibrahim Maza schon in der 9. Minute das Tor des Tages. Spielerisch überlegene Berliner konnten in der Folge aber keine weiteren Treffer nachlegen, obwohl sie durchaus die Chancen dazu hatten.

Mitte der ersten Halbzeit zwang Pereira Mendes BVB-Schlussmann Kirsch zu einem starken Reflex (23.). Wenig später forderten die Hertha-Spieler einen Handelfmeter, nachdem Krevsun das Leder im Strafraum mit dem Arm berührt hatte (43.).

Im zweiten Durchgang entwickelten sich teilweise Belagerungszustände vor dem Tor der Borussen. Doch weder Michelbrink (47.), Silva Kiala (79.) noch Schickersinsky (87.) konnten ihre Großchancen nutzen.

Dortmund wirkte indes nervös und brauchte lange, um konstruktiv ins Spiel zu finden. Der Pfostenschuss von Brunner (30.) und Rijkhoffs Abschluss (63.) waren die einzigen größeren Möglichkeiten der Elf von Mike Tullberg.

BVB in der A-Jugend Serienmeister

Dennoch brachten die Westfalen ihren Vorsprung aus dem ersten Duell letztlich über die Zeit. In Berlin hatte der BVB am Ostermontag furios mit 4:0 gewonnen. Dem 18-jährigen Niederländer Julian Rijkhoff waren dort alle vier Tore gelungen.

Im Finale treffen die Dortmunder am 23. April nun auf die U19 des FSV Mainz 05. Nach einem 1:0-Heimsieg im ersten Duell mit dem 1. FC Köln reichte den Rheinhessen beim Wiedersehen am Freitag ein 0:0 zum Finaleinzug.

Geht es nach der Bilanz der letzten Jahre, dann ist der BVB im Endspiel klarer Favorit. Einzig Hertha BSC konnte in den vergangenen sieben Jahren eine BVB-Meisterschaft verhindern. 2016, 2017, 2019 und 2022 gewannen die Dortmunder den A-Junioren-Titel, 2018 Hertha BSC. 2020 und 2021 fiel die Endrunde der Corona-Pandemie zum Opfer.