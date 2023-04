Ex-Talent packt aus: "Wurde von Bayern verarscht"

imago sportfotodienst

Riccardo Basta (M.) spielte beim FC Bayern unter anderem mit Julian Green (links)

Er war Kapitän der zweiten Mannschaft des FC Bayern, trainierte in München unter Erik ten Hag. Trotzdem hat es für Riccardo Basta nicht zu einer Karriere als Fußballprofi gereicht. Jetzt erhebt der 27-Jährige schwere Vorwürfe gegen den deutschen Rekordmeister.

Dass er das Zeug zum Fußballprofi hatte, daran hat Riccardo Basta keinen Zweifel. Von 2014 bis 2017 war der heute 27-Jährige für den FC Bayern München II am Ball. Doch ausgerechnet der größte Klub in Deutschland soll ihm Steine in den Weg gelegt haben.

"Jedes Kind träumt schließlich davon Fußballprofi zu werden. Und ich war bei Bayern sehr nah dran an diesem Traum", sagte Basta im Interview mit "Sport1" - und wählte dann deutliche Worte: "Aber ich wurde von Bayern verarscht. Mir wurden falsche Versprechungen gemacht."

Basta, der unter anderem mit Julian Green und Gianluca Gaudino spielte, nannte auch Namen. Einer davon: Ex-Nationalspieler Matthias Sammer, der von 2012 bis 2016 Sportvorstand beim FC Bayern war und seit 2018 als externer Berater bei Borussia Dortmund arbeitet.

Ex-Bayern-Talent schießt gegen Sammer und Erik ten Hag

"Nach meiner ersten Vertragsverlängerung hat er mir gesagt, dass man auf mich setzt und absolut mit mir plant", erinnerte sich das Mittelfeldtalent an einen Termin in Sammers Büro.

"Sammer wollte, dass ich ein Bindeglied zwischen der ersten und zweiten Mannschaft werde. Ich sollte auch ab und zu im Kader sein. Das fand ich natürlich super", holte Basta weiter aus: "Am Ende des Tages ist aber nichts davon eingetroffen." Nur "ab und zu mal" habe er bei den Profis mittrainiert, erklärte das Ex-FCB-Talent weiter.

Ein weiterer Name, der sich Basta in den Weg stellte, war Erik ten Hag. Der heutige Coach von Manchester United war von 2013 bis 2015 Trainer der zweiten Bayern-Mannschaft.

"Ich hatte ein konkretes Angebot aus dem Ausland zur Leihe vorliegen. Aber diese Chance wurde mir vom FC Bayern verwehrt. Und zwar von ten Hag", berichtete Basta, der heute für den VfB Garching in der Bayernliga spielt, von seinem zweiten von drei Vertragsjahren bei den Münchnern.

Mit ten Hag sei er zudem "des Öfteren aneinander geraten", wie er verriet: "Er war fast wie ein Diktator. Er hatte einen Plan und den mussten wir Spieler verfolgen. Ich hatte persönlich mit ten Hag keine gute Bindung."