FC Bayern legt Fahrplan mit Youngster Wanner fest

IMAGO/Mladen Lackovic

Paul Wanner auf dem Trainingsgelände des FC Bayern

Paul Wanner wurde einst zum jüngsten Bundesliga-Spieler der Vereinsgeschichte des FC Bayern, als er im Januar 2022 kurz nach seinem 16. Geburtstag für die Münchner sein Debüt feierte. Auf den großen Durchbruch wartet der Youngster seit dem aber noch immer. Mittlerweile zeichnet sich ab, wie es ab dem Sommer für Wanner weitergehen könnte.

Der FC Bayern hatte bei seinem vermeintlichen Mega-Talent Wanner gar nicht lange gefackelt, ihn schon im letzten Jahr langfristig bis 2027 an den Klub gebunden. So richtig will der mittlerweile 17-Jährige allerdings noch nicht zünden.

In den letzten Wochen und Monaten wurde der im österreichischen Dornbirn geborene Teenager zum einen mit anhaltenden Adduktorenproblemen zurückgeworfen. Zum anderen musste er sich zuletzt einer größeren Zahn-OP unterziehen, die ebenfalls eine Zwangspause nach sich zog.

Für die Profis des deutschen Rekordmeisters bringt es Wanner in der laufenden Saison somit erst auf vier Kurzeinsätze in der Bundesliga und Champions League. Mit der viertklassigen U23-Auswahl des FC Bayern stand er auch erst in fünf Begegnungen auf dem Rasen.

Wanner bisher mit sechs Bundesliga-Spielen für den FC Bayern

Um ab dem Sommer endlich auf mehr Einsatzzeiten zu kommen, steht wohl ein Leihgeschäft mit einem anderen Verein an. Zumindest vermeldete "Abendzeitung"-Reporter Maximilian Koch dies am Dienstag als "das wahrscheinlichste Szenario".

Eine Art Veto-Reto soll der Quelle zufolge noch Cheftrainer Thomas Tuchel besitzen. Dem Übungsleiter des FC Bayern wird demnach noch die Zeit eingeräumt, sich Wanner genauestens anzuschauen, wenn dieser wieder vollständig belastbar ins Mannschaftstraining zurückkehren wird.

Erst dann soll auch Tuchel seine finale Empfehlung abgeben, ob Wanner wie geplant zur kommenden Spielzeit verliehen wird.

In seiner bisherigen Karriere hat Wanner insgesamt sechs Bundesliga-Spiele bestritten, allesamt als Einwechselspieler unter Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann.