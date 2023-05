BVB-Legende nennt zwei "herausragende" Schlüsselspieler

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Der BVB kann am Samstag die Meisterschaft feiern und die Dominanz des FC Bayern durchbrechen

Borussia Dortmund kann sich am kommenden Samstag zum neunten Mal zum deutschen Meister krönen. BVB-Ikone Dede hebt vor allem zwei Spieler der aktuellen Mannschaft von Trainer Edin Terzic hervor.

Mittelstürmer Sébastien Haller und Innenverteidiger Mats Hummels haben Leonardo Dede in dieser Saison am meisten beeindruckt. Hummels sei "der beste Innenverteidiger", den der Brasilianer "je gesehen" habe, wie er im Gespräch mit "Ruhr Nachrichten" hervorhob.

Gemeinsam hatten sie 2012 die letzte Dortmunder Meisterschaft gefeiert - Dede beendete anschließend seine erfolgreiche Laufbahn. Bei seinem ehemaligen Mitspieler geriet er nun regelrecht ins Schwärmen: "Seine Tacklings, seine Präsenz, wie er mit dem Ball umgeht, das ist absolute Klasse. Auch sein Charakter ist herausragend. Wenn er mal nicht gespielt hat, hat er sich nicht beschwert, sondern stand voll hinter der Mannschaft."

Hummels, der die Verlängerung seines auslaufenden Vertrag kurz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag verkündet hatte und somit auch in der kommenden Saison für den BVB spielt, zählte in der durchwachsenen Hinrunde zu den konstantesten Innenverteidigern der Dortmunder. Zu Beginn der Rückrunde hatte der Routinier zwischenzeitlich seinen Stammplatz jedoch an das Duo Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verloren, ehe seine Dienste im Bundesliga-Schlussspurt wieder gebraucht wurden.

BVB: Sebastien Hallers Entwicklung "herausragend"

Mittelstürmer Haller, der kurz nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund wegen eines Tumors ausgefallen war, sei aus Dedes Sicht ein weiterer Schlüsselspieler.

Wie "stark" der Ivorer "nach seinem Kampf gegen den Krebs gerade spielt, ist herausragend".

Der Angreifer kommt in gerade einmal 18 Bundesliga-Spielen auf neun Tore und fünf Vorlagen. Allein in den letzten drei Bundesliga-Spielen traf er fünf Mal für Dortmund, wodurch er die Hoffnungen auf den Titel überhaupt erst entfachen konnte.