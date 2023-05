Nach Leih-Rückkehr: Youngster beim FC Bayern gesichtet

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Malik Tillman ist bis 2024 an den FC Bayern gebunden

Malik Tillman ist zurück beim FC Bayern. Nachdem der Offensivmann in der abgelaufenen Saison an die Rangers aus Glasgow verliehen war, arbeitete er am Mittwoch wieder an der Säbener Straße.

Wie "Bild" berichtet, absolvierte Tillman am Vormittag eine kleine Laufeinheit am Trainingsgelände. Zuletzt laborierte der 21-Jährige an einer Oberschenkelverletzung. Nun macht der Offensivspieler wohl die ersten Fortschritte.

In der abgelaufenen Saison konnte Tillman in Diensten der Rangers überzeugen. So erzielte der gebürtige Nürnberger zehn Ligatore für den schottischen Vize-Meister. Zudem wurde Tillman als bester Jungprofi der Saison ausgezeichnet.

Verbleib beim FC Bayern offenbar "unwahrscheinlich"

Die Rangers würden den US-Nationalspieler wohl gerne in den eigenen Reihen behalten. Aufgrund seiner positiven Entwicklung dürfte Tillman auch für andere Vereine interessant geworden sein.

Ein Verbleib beim FC Bayern ist "Bild" zufolge zudem "unwahrscheinlich". Der flexibel einsetzbare Kreativspieler besitzt in München noch ein Arbeitspapier bis 2024. Der deutsche Rekordmeister könnte Tillman in der bevorstehenden Transferperiode also noch zu Geld machen.

Entscheidung über Zukunft beim FC Bayern verzögert sich wohl

Laut Angaben der Boulevardzeitung könnte sich eine endgültige Entscheidung aber noch hinauszögern. Schließlich vollzieht der FC Bayern aktuell einen Umbruch in der Führungsetage. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic mussten an der Säbener Straße ihren Hut nehmen. Mit Jan-Christian Dreesen steht der neue Vorstandschef bereits fest.

Wer Salihamidzic als Sportvorstand beerbt, ist derweil noch nicht sicher. "Das ist nicht so einfach, aber wir arbeiten dran", erklärte Vereinspräsident Herbert Hainer am Wochenende bezüglich der Suche: "Man muss schon sagen, dass die Saison holprig war. Ab morgen schauen wir nach vorne."