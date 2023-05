Verbleib beim 1. FC Köln? Kingsley Schindler äußert sich

IMAGO/Michael Taeger

Der Vertrag von Kingsley Schindler beim 1. FC Köln läuft aus

Als Rechtsverteidiger gehörte Kingsley Schindler in der vergangenen Saison nicht immer zum Stammpersonal des 1. FC Köln. Die Geißböcke würden wohl dennoch gerne mit dem 29-Jährigen weiterarbeiten. Doch der Vertrag des gebürtigen Hamburgers läuft aus. Nun hat sich Schindler zu seiner offenen Zukunft geäußert.

Vier Spieler verabschiedete der 1. FC Köln nach dem Saison-Finale gegen den FC Bayern. Neben den Vereinslegenden Timo Horn und Jonas Hector werden auch Ellyes Skhiri und Sebastian Andersson den Klub verlassen. Nicht unter den sicheren Abgängen: Kingsley Schindler. Dabei läuft auch der Vertrag des Rechtsverteidigers im Juni aus.

Im Interview mit dem "kicker" hat sich der ghanaische Nationalspieler nun zu seiner Zukunft geäußert. "Der 1. FC Köln ist selbstverständlich eine Option und auch mein erster Ansprechpartner. Wir sind in sehr guten und offenen Gesprächen. Köln ist eine zweite Heimat für mich geworden. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl", erklärte der Außenverteidiger.

Bleibt Kingsley Schindler beim 1. FC Köln?

Worte, die deutlich nach einer Verlängerung des auslaufenden Kontraktes klingen. Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller wollte sich bezüglicher eines Verbleib Schindlers nicht in die Karten schauen lassen. "Wir haben mit Kingsley eine klare Absprache getroffen", hielt sich der 46-Jährige nach dem Spiel gegen den deutschen Rekordmeister bedeckt.

In der abgelaufenen Saison stand der ehemalige Kieler in 29 Bundesliga-Partien auf dem Rasen - allerdings nur achtmal von Beginn an. In der Conference League hingegen stand Schindler in fünf von möglichen sechs Spielen in der Startelf.

Kam der gebürtige Hamburger zum Einsatz, so präsentierte er sich als zuverlässiger und solider Backup für Stamm-Rechtsverteidiger Benno Schmitz oder auf der rechten Außenbahn. Durch seine ordentlichen Auftritte im FC-Trikot empfahl sich Schindler gar für die Nationalmannschaft Ghanas, für die er im März diesen Jahres debütierte.