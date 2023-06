Mourinho wütet gegen Schiedsrichter: "Verf***e Schande!"

IMAGO/Maurizio Borsari

Roma-Coach Mourinho war nach dem Europa-League-Finale sauer auf den Schiedsrichter

Jetzt hat es also auch den "Special One" erwischt: In Budapest kassierte José Mourinho seine erste Niederlage in einem Europacup-Finale. Besonders gut nahm der Portugiese die Pleite seiner Römer gegen den FC Sevilla nicht auf. Für ihn war der Hauptverantwortliche schnell ausgemacht: Schiedsrichter Anthony Taylor.

"Ich habe gesagt, entweder holen wir den Pokal oder wir sind tot. Jetzt sind wir körperlich tot und mental erschöpft, weil wir der Überzeugung sind, dass das Ergebnis unfair ist", sagte Mourinho nach dem Schlusspfiff im "Sky Italia"-Interview.

Unfair war in seinen Augen vor allem die Behandlung seiner Mannschaft durch den englischen Schiedsrichter Anthony Taylor, den er sich weit nach dem Spiel in den Katakomben sogar noch zur Brust nahm und als "verf***e Schande" bezeichnete. Ein entsprechendes Video der Begegnung machte in den sozialen Medien schnell die Runde.

"Es gab so viele fragwürdige Entscheidungen und so viele Dinge, die man sich noch mal hätte ansehen müssen", polterte der Portugiese zuvor gegen den Unparteiischen, der insgesamt 13 Gelbe Karten verteilte, sechs für die Spanier, sieben für die Italiener.

Mourinho ledert gegen "beschissene Entscheidungen"

"Tot" sei seine Mannschaft nun wegen der "Ungerechtigkeit", die ihnen durch Taylor widerfahren sei, ärgerte sich der Roma-Coach: "Der Schiedsrichter hat spanisch gewirkt. Als er [Erik] Lamela eine zweite Gelbe Karte hätte geben müssen, hat er es nicht getan. Und der hat dann später einen Elfmeter verwandelt. Das ist ungerecht."

"Ich hoffe, dass Taylor in der nächsten Saison nur in der Champions League pfeift und seine beschissenen Entscheidungen dort trifft, und nicht mehr in der Europa League", knöpfte sich Mourinho den englischen Top-Schiedsrichter anschließend noch persönlich vor.

"The Special One" verschenkt seine Medaille

Nichtsdestotrotz sei er sehr stolz auf seine Mannschaft, betonte der Roma-Coach: "Ich habe fünf Europacup-Finals gewonnen und dieses verloren. Aber ich bin nie stolzer als diesmal nach Hause gefahren. Wir haben dieses Jahr alles gegeben."

Stolz auf seinen Trostpreis war Mourinho hingegen nicht. Direkt nach der Übergabe der Silbermedaille verschenkte der "Special One" das gute Stück an einen Fan. Seine Begründung für die ungewöhnliche Aktion: "Ich habe nur Goldmedaillen. Ich will keine Silbermedaillen. Deswegen habe ich sie weggegeben."