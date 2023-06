Enthüllt! Das verlangt der FC Bayern für Nagelsmann

IMAGO/osnapix

Julian Nagelsmann steht noch bis Ende Juni 2026 beim FC Bayern unter Vertrag

Am 24. März ließ der FC Bayern die Bombe platzen, trennte sich überraschend von Trainer Julian Nagelsmann und installierte mit Thomas Tuchel direkt einen prominenten Nachfolger. Offiziell steht Nagelsmanns allerdings noch bis Ende Juni 2026 in München unter Vertrag. Bei einem vorzeitigen Wechsel winkt dem deutschen Rekordmeister somit eine Ablöse.

Nachdem Julian Nagelsmann nach seinem Aus beim FC Bayern bereits dem FC Chelsea, Tottenham Hotspur und der SSC Neapel abgesagt haben soll, schossen zuletzt Gerüchte ins Kraut, dass mit Paris Saint-Germain ein weiterer Spitzen-Klub ein Auge auf den 35-Jährigen geworfen haben soll.

Schlagzeilen, die man in den Geschäftsräumen an der Säbener Straße mit großen Interesse verfolgen dürfte.

Schließlich kassiert Nagelsmann in der bayerischen Landeshauptstadt derzeit noch kolportierte acht Millionen Euro pro Saison, macht bis zum Ende des Vertrages satte 24 Millionen Euro. Außerdem sollen sich die Münchner eine Ablöse für den Coach erhoffen, für den sie selbst im Sommer 2021 angeblich die Rekordsumme von etwa 20 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen.

Forderung des FC Bayern dürfte für PSG keine Hürde darstellen

Die "tz" will nun erfahren haben, ab welcher Summe man sich in München gesprächsbereit zeigen würde. Demnach soll der "anvisierte Betrag" zwischen acht und zehn Millionen Euro liegen. Eine Ablöse, die zumindest PSG aus der Portokasse begleichen könnte.

Ob es allerdings zu einem Engagement von Nagelsmann an der Seine kommt, ist durchaus fraglich. Denn die Gerüchte, die unter anderem "L'Équipe" streute, stoßen in Frankreich nicht nur auf Begeisterung.

Ex-PSG-Profi Jimmy Algérino bezweifelt zum Beispiel, dass Nagelsmann aufgrund seines jungen Alters in der Lage sein wird, sich den Respekt des Starensembles um Kylian Mbappé und Co. zu verschaffen.

"Egal wer in Paris der Trainer ist, die Spieler machen, was sie wollen, sie haben die Macht. Insofern stellt sich die Frage: Wird es Nagelsmann durch sein junges Alter gelingen, dieselbe Sprache dieser Spieler zu sprechen?", so Algérino im Gespräch mit "Sport1".