Davies reagiert auf Wechsel-Gerüchte - Berater legt nach

IMAGO/Jason Franson

Alphonso Davies steht noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag

Alphonso Davies vom FC Bayern hat sich angesichts der anhaltenden Wechsel-Spekulationen um seine Person gelassen gezeigt.

"Die Gerüchte sind jetzt da draußen, aber es sind letztendlich auch nur Gerüchte", sagte Davies dem Portal "TSN" zufolge bei einer Veranstaltung in seiner kanadischen Heimat.

Der 22-Jährige ergänzte: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen."

Daran ändert auch der radikale Personalwechsel in der Führungsetage nichts. "Es ist eine Umbruchssituation, aber das betrifft die Spieler nicht wirklich. Für mich ist es wichtig, für den Verein zu spielen, bei dem ich bin", erklärte der Kanadier.

FC Bayern: Real Madrid heiß auf Alphonso Davies

Davies war zuletzt unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden. "Marca" berichtete sogar von einer Kontaktaufnahme seitens der Königlichen zu den Münchner Verantwortlichen.

Die "tz" schrieb, der FC Bayern habe dem pfeilschnellen Linksverteidiger ein Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro verpasst, das den spanischen Rekordmeister abgeschreckt habe.

"Sport1"-Reporter Kerry Hau vermeldete im Podcast "Die Bayern-Woche", die Münchner seien weiterhin "der erste Ansprechpartner" für Davies. Eine Verlängerung des Vertrags über 2025 hinaus könne zufolge daher noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Abgang vom FC Bayern? Berater von Alphonso Davies legt nach

Davies' Berater Nick Huoseh, der die Gerüchte vor einigen Wochen mit brisanten Aussagen zusätzlich angeheizt hatte, legte bei dem Event in einer Fußball-Schule für Schulkinder in Edmonton mit markigen Worten nach.

"Wir wissen nicht, was in einem Jahr passiert. Ich habe mit anderen Vereinen gesprochen. Sie haben uns Nachrichten geschickt und mit uns gesprochen. Aber wir haben keine ausführlichen Gespräche mit irgendjemandem geführt", so Huoseh.

Ohnehin gebe es nur "wenige ausgewählte Vereine, zu denen ein Spieler wie Alphonso Davies gehen kann", so der Agent, der erklärte, sowohl ein langfristiger Verbleib beim FC Bayern als euch ein Vereinswechsel seien denkbar.