BVB spricht mit umstrittenem Bellingham-Nachfolger

Wechselt Felix Nmecha vom Wolfsburg zum BVB?

Der Transfer von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, da haben die BVB-Verantwortlichen im Hintergrund offenbar schon mit einem möglichen Nachfolger gesprochen. Dieser spielt derzeit noch beim VfL Wolfsburg und hört auf den Namen Felix Nmecha. Die Krux: Der deutsche Nationalspieler ist in der Fanszene wegen seiner Ansichten extrem umstritten.

Borussia Dortmund muss sich im Mittelfeld neu aufstellen. Jude Bellingham, das bisherige Herz beziehungsweise der Motor des BVB-Spiels, wird zu Real Madrid wechseln - vorbehaltlich letzter zu klärender Details und des anstehenden Medizinchecks. Das gaben die Schwarz-Gelben am Mittwochabend via Ad-hoc-Börsenmeldung bekannt.

Als mögliche Ersatzkandidaten für Bellingham wurden zuletzt vor allem Edson Álvarez von Ajax Amsterdam und Enzo Le Fée vom FC Lorient gehandelt. Doch die Dortmunder haben offenbar noch mit mindestens einem weiteren Spieler gesprochen, der sogar Bundesliga-Erfahrung mitbringt: Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg.

Wie die den Wölfen sehr nahe und für gewöhnlich gut informierte "Wolfsburger Allgemeine" berichtet, hat es bereits eine Kontaktaufnahme der BVB-Bosse mit der Nmecha-Seite gegeben. Der 22-Jährige besitzt in der Autostadt offiziell noch einen Vertag bis Sommer 2024. Möglicherweise hat sich der Kontrakt aber durch eine bestimmte Zahl an Einsätzen mittlerweile bis 2025 verlängert. Ein zeitnaher Verkauf ist dennoch denkbar.

Neben den Dortmundern sollen laut der Zeitung auch drei nicht näher genannte englische Top-Klubs heiß auf Nmecha sein, der eine starke Saison spielte und dafür von Bundestrainer Hansi Flick im März mit seinem ersten A-Länderspiel im DFB-Dress belohnt wurde.

BVB-Coach Terzic und Nmecha gingen bereits auf Tuchfühlung

Während der BVB laut dem Bericht schon bei Nmecha vorgefühlt haben soll, gab es offenbar noch keine direkten Gespräche zwischen den beiden Klubs. Wie die "Wolfsburger Allgemeine" weiter berichtet, wäre der als zentraler oder offensiver Mittelfeldspieler einsetzbare 1,90-Meter-Hüne keinesfalls günstig zu haben.

BVB müsste für Nmecha tief in die Tasche greifen

Die Zeitung rechnet mit einer Ablöse im Bereich zwischen 35 und 40 Millionen Euro, das sind in etwa die gleichen Dimensionen wie bei Ajax-Star Álvarez.

Doch warum hat der BVB möglicherweise ein Auge auf Nmecha geworfen? Der 22-Jährige ist - anders als Álvarez, der klassischer Sechser ist - ein sehr ähnlicher Spielertyp wie Bellingham es war. Über die Abräumerrolle hinaus will Nmecha das Spiel ordnen und mit seinen Ideen das Offensivspiel einleiten. Drei Tore und sechs Vorlagen in der Bundesliga zeigen seine Wichtigkeit für die Wölfe.

In Dortmunder Fankreisen kommen die Gerüchte um Nmecha allerdings nicht gut an. Der überzeugte Christ teilte erste vor wenigen Monaten ein transphobes Video, einen Zusammenschnitt des US-amerikanischen Rechtspopulisten Matt Walsh, in seiner Instagram-Story.

Als laute Kritik aufkam, rechtfertigte er sich mit seinem Glauben, schrieb unter anderem: "Geht einen Schritt auf Jesus zu und ihr werdet es nicht bereuen".

Nmecha spielt seit Sommer 2021 beim VfL, kam damals aus der Jugend von Manchester City nach Niedersachsen. Wettbewerbsübergeifend kam der 22-Jährige bei den Wölfen 50 Mal zum Einsatz.