Wiedervereinigung? Irre Gerüchte um Löw und Özil-Comeback

Roland Krivec/DeFodi.de

Mesut Özil und Joachim Löw wurden 2014 gemeinsam Weltmeister

Bei der deutschen Nationalmannschaft arbeiteten Joachim Löw und Mesut Özil viele Jahre lang erfolgreich zusammen. Nun machen spektakuläre Gerüchte die Runde, wonach die beiden Weltmeister von 2014 in einer anderen Konstellation erneut zusammenarbeiten.

Bis zur WM 2018 war die Zusammenarbeit von Mesut Özil und Joachim Löw überaus erfolgreich. Doch nach dem peinlichen Gruppen-Aus als Titelverteidiger waren die Tage des einstigen Bremers in der Nationalmannschaft gezählt, während Löw noch bis 2021 als Bundestrainer weitermachte und seitdem ohne Job ist.

Mittlerweile hat Özil seine Fußballschuhe an den Nagel gehangen. Zuletzt machte der 34-Jährige hierzulande mit fragwürdigen Tattoos und Aussagen über den türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan auf sich aufmerksam. Nun könnten die langjährigen Weggefährten erneut zusammenarbeiten.

Übernehmen Özil und Löw in der Türkei?

Laut "Bild" könnte der ehemalige Schalker in Kürze den Posten des Team-Managers bei der türkischen Nationalmannschaft übernehmen. Die Boulevardzeitung berichtet, dass Hamit Altintop die Position nach den Misserfolgen der letzten Monaten möglicherweise räumen muss. Özil gilt demnach als Favorit auf die Nachfolge, sollte sich die Türkei für die Entlassung des ehemaligen Bayern-Stars entscheiden.

Und Löw? Der ehemalige Bundestrainer wird als Nachfolger Stefan Kuntz gehandelt, dessen Aus in der Türkei nach der 2:4-Schlappe gegen Japan beschlossene Sache sein soll. Mehrere Medien wie die Nachrichtenagentur "DHA" berichten, dass der 63-Jährige ein ernsthafter Kandidat sei.

Die Nachfolgersuche für den ehemaligen U21-Nationaltrainer Deutschlands sei laut "Bild" bereits "in vollem Gange". Der neue Cheftrainer soll dann in Zusammenarbeit mit dem Team-Manager die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland sicherstellen. In der Qualifikationsgruppe D ist die Türkei mit zehn Punkten zurzeit auf Platz 2 hinter Kroatien.