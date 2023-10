"Großes Kino" und neues Leben beim FCA

IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Jess Thorup hat den FC Augsburg auf Kurs gebracht

Zwei Spiele, zwei Siege: Trainer Jess Thorup bringt den FC Augsburg in Schwung - und stellt die Bestmarke von Martin Schmidt ein.

Selbst der sonst so ruhige Jess Thorup ließ sich vom Sturm der Emotionen mitreißen. "Das ist überragend, wie die Mannschaft das gemacht hat", sagte der neue Trainer, der dem FC Augsburg frisches Leben eingehaucht hat.

Beim 3:2 (1:2) gegen den VfL Wolfsburg bei seinem Heimdebüt hatte Thorup Höhen und Tiefen erlebt. Erst die Führung durch Phillip Tietz (17.), dann ein Wolfsburger Doppelschlag durch Jonas Wind (35.) und Lovro Majer (45., Foulelfmeter) - und schließlich das irre Finish, mit dem der FCA dieses Spiel trotz der Gelb-Roten Karte gegen Felix Uduokhai (87.) auf seine Seite zog.

"Wir haben immer dran geglaubt und auch nach dem Rückstand weiter nach vorne gespielt", sagte Thorup. Der Lohn war ein Eigentor von Sebastiaan Bornauw (79.) zum Ausgleich und schließlich der Siegtreffer durch Arne Engels (81.), den Thorup ebenso wie Vorlagengeber Iago erst zuvor eingewechselt hatte.

Der 53-jährige Thorup ist erst der zweite Trainer in der Historie des FCA, der zwei Siege in seinen ersten zwei Spielen feiert. Zuvor war dies nur Martin Schmidt im Jahr 2019 gelungen. Erstmals seit Herbst 2022 holte Augsburg zwei Dreier in Serie in der Bundesliga.

"Großartig, ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs"

Entsprechend emotional war auch Marinko Jurendic. "Es war ganz großes Kino, wie die Jungs nach dem 1:2 aufgetreten sind und das Ding nach Hause gebracht haben", sagte Augsburgs Sportdirektor bei Sky. Die Aufholjagd des FCA sei auch ein Verdienst von Thorup, der mit seiner Erfahrung ein Gegenentwurf zu seinem glücklosen und deutlich jüngeren Vorgänger Enrico Maaßen ist.

"Er hat die Souveränität und die Ruhe ausgestrahlt, die die Mannschaft in diesem Moment braucht", so Jurendic: "Großartig, ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs. Es war ein Spiel, das extrem viele Emotionen hatte."

Wie bei Thorups Debüt in Heidenheim (5:2) stemmte sich Augsburg gegen die Niederlage - und hinterließ selbst beim Gegner Eindruck. "Sie haben sehr leidenschaftlich und körperbetont Fußball gespielt", sagte Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, der mit seinem Team die dritte Niederlage nacheinander kassierte: "Wir haben es nicht geschafft, dem Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen."

In der Tabelle rückte Augsburg bis auf einen Punkt an Wolfsburg heran, und natürlich wollen die bayerischen Schwaben nun mehr. Gewinnt der FCA jetzt auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln, wäre Thorup der Trainer mit dem besten Start in der Augsburger Historie. Und Rekorde sind ja immer begehrenswert.