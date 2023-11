BuLi-Star offenbar weiter bei Top-Klubs im Visier

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dani Olmo (r.) fällt derzeit verletzt aus

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat in der abgelaufenen Sommer-Transferperiode gleich mehrere absolute Leistungsträger und Stammspieler verloren. So verließen Innenverteidiger Josko Gvardiol, Mittelfeldmann Dominik Szoboszlai und Goalgetter Christopher Nkunku den Klub, spülten aber weit über 200 Millionen Euro Transfererlöse in die Leipziger kassen. Bevor im Januar die Winter-Transferphase startet, ploppen längst die nächsten Verkaufsgerüchte auf.

In den letzten Monaten galt auch Dani Olmo immer wieder als Kandidat für einen möglichen Abgang. Der spanische Nationalspieler hat bei den Roten Bullen seit seinem Wechsel im Jahr 2019 von Dinamo Zagreb eine steile Entwicklung hingelegt, bestritt seit dem bereits 91 Bundesliga-Spiele (15 Tore) für Leipzig.

Nach einem überragenden Start in die Saison, als ihm beim 3:0-Sieg im Supercup gegen den FC Bayern alle drei Tore gelangen, wurde Olmo zuletzt mehrere Male mit Verletzungspech zurückgeworfen. Erst am letzten Wochenende zog er sich beim 6:0-Kantersieg der Leipziger gegen den 1. FC Köln eine schwere Schulterverletzung zu und wird bis ins nächste Jahr hinein pausieren müssen.

Dem Verletzungspech zum trotz gilt der 25-Jährige weiterhin als heißer Transferkandidat in praktisch allen europäischen Top-Ligen.

RB Leipzig: 60 Millionen Euro Ablöse für El Mago?

Laut dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur sollen unter anderem Manchester City und der FC Arsenal aus der englischen Premier League sowie der FC Barcelona aus seiner spanischen Heimat an Dani Olmo interessiert sein.

Olmo, der bereits in der Jugendakademie von Barca spielte, besitzt in Leipzig noch einen langfristigen Vertrag bis 2027, kann den Klub dem Vernehmen nach aber für eine festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro verlassen. In der Vergangenheit wurde El Mago, wie er in Leipzig anerkennend genannt wird, bereits mehrfach mit einem möglichen Auslandswechsel in Verbindung gebracht.