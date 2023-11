Medien: FC Bayern beobachtet Frankreich-Talent

IMAGO/Baptiste Autissier

Quentin Merlin (l.) befindet sich offenbar auf dem Radar des FC Bayern

In den vergangenen Wochen zeigte sich, dass der FC Bayern insbesondere in der Abwehr zu dünn besetzt ist. Daher ist es gut möglich, dass der deutsche Meister im Winter auf dem Transfermarkt zuschlägt. Nun wird ein französisches Abwehr-Talent mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Thomas Tuchel deutete zuletzt mehrfach an, dass er sich im Winter Verstärkung für die Abwehr wünscht. Insbesondere in der Innenverteidigung drückt beim FC Bayern der Schuh. Doch auch auf den defensiven Außenbahnen sieht der Cheftrainer offenbar Verbesserungsbedarf.

Auf der linken Seite verfügt der deutsche Rekordmeister mit Alphonso Davies zur Zeit nur über einen Profi, der diese Position auf internationalem Niveau spielen kann. Hinzu kommt: Der Kanadier wird von Real Madrid heftig umworben. Es ist nicht auszuschließen, dass es den schnellen Linksfuß spätestens im Sommer nach Spanien zieht.

FC Bayern an Quentin Merlin interessiert?

Laut "90min" ist der FC Bayern daher an Quentin Merlin vom FC Nantes dran. Zu den weiteren Interessenten gehören demnach unter anderem RB Leipzig, Manchester City und Paris Saint-Germain. In Nantes steht der 21-Jährige, der beim Klub aus der Ligue 1 unumstrittener Stammspieler ist, noch bis 2026 unter Vertrag.

Besonders interessant für viele Top-Klubs dürfte die Vielseitigkeit des französischen U21-Nationalspielers sein, der sowohl auf der linken als auch der rechten Defensivseite zum Einsatz kommen könnte. Beim FC Bayern würde der Linksfuß somit gleich zwei Kader-Schwachstellen abdecken.

In der laufenden Saison stand Merlin bei Nantes in allen elf Ligaspielen in der Startelf. Hinzu kommen drei Einsätze für die U21-Nationalmannschaft in der EM-Quali. Insgesamt gelangen ihm in 14 Pflichtspielen für Verein und Nationalteam bereits drei Vorlagen. Auf sein erstes Saisontor wartet der Verteidiger indes noch.