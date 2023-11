Bayern-Youngster schwärmt nach Klassiker-Sieg: "Wahnsinn!"

IMAGO/UWE KRAFT

Bayern-Juwel Pavlovic wurde gegen den BVB eingewechselt

Aleksandar Pavlovic ist gebürtiger Münchner und damit ein echtes Eigengewächs des deutschen Fußball-Meisters. Von Kindesbeinen an läuft er für den FC Bayern auf und feiert dieser Tage seinen großen Durchbruch in der Bundesliga.

Schon beim 8:0-Kantersieg des FC Bayern gegen Darmstadt 98 in der Vorwoche sorgte der 19-Jährige für Schlagzeilen, als er in der 77. Minute eingewechselt wurde und damit sein Debüt im deutschen Fußball-Oberhaus feierte.

In Dortmund kam es dann noch besser für den Teenager: In der 60. Spielminute für Dayot Upamecano eingewechselt, zeigte er im zentral-defensiven Mittelfeld der Münchner eine sehr engagierte Leistung und steuerte sogar seinen ersten Scorerpunkt im Profi-Fußball bei. Dem 4:0 durch Harry Kane ging ein Steckpass von Pavlovic voraus. Zuvor hatte er einen Passversuch von Dortmunds Niklas Süle stark antizipiert und abgefangen.

"In diesem engen Spiel eingewechselt zu werden, und so lange auf dem Platz dabei zu sein, war Wahnsinn. Für dieses Vertrauen möchte ich mich bei Thomas Tuchel und seinem Trainerteam bedanken. Dass ich am Ende auch noch einen Assist besteuern konnte, macht mich sehr glücklich", wurde Pavlovic nach seinem ersten Sieg im Bundesliga-Klassiker auf der Vereinshomepage des Rekordmeisters zitiert.

Mittlerweile hat der Deutsch-Serbe gefallen an seiner Rolle im Profi-Kader der Bayern gefunden und will sich in den kommenden Wochen weiter anbieten: "Jetzt heißt es für mich weiter dranzubleiben und bei der nächsten Bewährungschance wieder mit der richtigen Leistung parat zu sein."

Großes Lob von Thomas Müller

Erst in der letzten Woche unterschrieb Pavlovic, der zuvor auch schon Einsätze für den FC Bayern II in der Regionalliga absolvierte, seinen ersten Profi-Vertrag an der Säbener Straße bis 2027. Sich fest als Bundesliga-Spieler zu etablieren, sei sein primäres Ziel für die nächsten Monate.

Ein Sonderlob gab es nach dem Sieg über den BVB von Teamkollege und Bayern-Urgestein Thomas Müller, der sich freute: "Aleks ist ein super Junge, ich mag seine Spielweise. Er spielt Fußball, wie ich das kenne, er hat Mumm in den Knochen."