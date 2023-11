Sabitzer wäre gerne beim Ex-Klub geblieben

IMAGO/Mika Volkmann

Im Sommer wechselte Marcel Sabitzer für knapp 20 Millionen Euro vom FC Bayern zu Borussia Dortmund. Zuvor war der BVB-Neuzugang an Manchester United verliehen - und wäre laut eigener Aussage gerne in der Premier League geblieben.

"Ich denke sehr gerne an meine Zeit bei Manchester United zurück. Ich bin direkt ins kalte Wasser geworfen worden und habe mich auf dem Platz sehr wohl gefühlt", sagte der ehemalige Leipziger in einem Interview mit "The Atletic" und ergänzte: "Ich habe gemerkt, dass ich es immer noch draufhabe. Ich habe gezeigt, dass ich es auf diesem Niveau immer noch schaffen kann."

Zuvor hatte der 29-Jährige den Durchbruch beim FC Bayern nicht geschafft.

Unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann kam der 75-fache Nationalspieler meist nur von der Bank. In seiner wenigen Einsatzzeit konnte Sabitzer nur selten glänzen, sodass er sich im Winter-Transferfenster zu den Red Devils verliehen ließ. Dort kam er in der Rückrunde auf 18 Einsätze.

Marcel Sabitzer beim BVB "genau am richtigen Platz"

"Ich hätte es geliebt, dort zu bleiben", stellte Sabitzer klar. Eine Knieverletzung und "ein paar weitere Dinge" verhinderten jedoch einen Verbleib auf der Insel. Stattdessen hieß es für ihn dann BVB statt FC Bayern.

Die Trauer über den geplatzten Transfer zu United hat Sabitzer längst überwunden. "Ich könnte nicht glücklicher in Dortmund sein und habe das Gefühl, dass ich genau am richtigen Platz bin. Ich spüre die Unterstützung des ganzen Vereins. Das braucht man, um gute Leistungen zu bringen", sagte der Mittelfeldakteur: "Meine Rolle ist etwas offensiver [als beim FC Bayern], das passt gut zu meinem Spiel".

In der laufenden Saison kam Sabitzer zu elf Pflichtspieleinsätzen für den BVB. Neben zwei Treffern verzeichnete der Österreicher einen Assist.

Zwischenzeitlich hatten ihm Adduktorenbeschwerden zu schaffen gemacht, die mittlerweile aber vollständig auskuriert sind.