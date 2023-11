Kimmich-Debatte beim FC Bayern: "Nicht der reine Sechser"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel (l.) und Joshua Kimmich vom FC Bayern

Als gebürtiger Münchner feierte Zvjezdan Misimovic einst sein Profi-Debüt im Trikot des FC Bayern, durchlief für den deutschen Rekordmeister zuvor viele Jahre in der Jugend. Nun hat sich der ehemalige Mittelfeldspieler in die Debatte um Bayern-Star Joshua Kimmich eingeschaltet.

Zuletzt war öffentlich die Diskussion darüber entbrannt, ob FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel den einst unumstrittenen Stammspieler Kimmich demontiert habe. Aussagen Tuchels über nicht erfüllte Transfer-Wünsche und Nicht-Idealbesetzungen für einzelne Positionen brachten diese Debatte ins Rollen.

Auch für Misimovic, der für den FC Bayern drei Bundesliga-Spiele bestritt, ehe er beim VfL Bochum, dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg zum Stammspieler wurde, sieht Kimmich nicht als klassischen zentral-defensiven Mittelfeldmann: "Kimmich ist jetzt nicht der Sechser, den er sich vorstellt, er ist natürlich ein bisschen offensiver mit Ball, macht gern das Spiel, würde ich sagen", so der 41-Jährige im Gespräch mit "wettbasis.com".

Das öffentliche Hadern Thomas Tuchels mit dem vorhandenen Spielerpersonal beim FC Bayern missfiel allerdings auch dem Bosnier, der 2009 sensationell mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister geworden war: "Wenn dein Wunsch nach einem Sechser nicht erfüllt wird in der Transferperiode und man dieses Spielermaterial hat, dann sollte man ihn nicht schlechtreden oder schlechtmachen. Da sollte man ihn schon stärken, denn man braucht ihn ja doch in dieser Saison, wenn man keinen Ersatz hat."

Kimmich für Misimovic "eher ein Achter"

Das Kritisieren von Kimmich begreife Misimovic als "Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau", schließlich habe auch der 28-Jährige schon herausragende Leistungen in der defensiven Mittelfeldzentrale gebracht.

Misimovic, der nach seiner Bundesliga-Zeit auch noch in der Türkei, in Russland und in China spielte, legte sich in der Beurteilung Kimmichs aber trotzdem fest: "Als reinen Sechser sehe ich ihn nicht. Eher als Achter würde ich sagen. Wenn man natürlich mit Goretzka und Kimmich im Mittelfeld spielt und Kimmich schon gern auch nach vorne geht, Goretzka aber auch seine Qualitäten hat, wenn er sich aus der zweiten Reihe nach vorne einschaltet, würde man sich gegen manche Mannschaften dann schon einen wünschen, der da vor der Abwehr präsent ist und die Abwehr unterstützt."