Enthüllt: Pep plant Transfer-Doppelschlag in der Bundesliga

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Pep Guardiola trainierte von 2013 bis 2016 den FC Bayern

Vollzieht Manchester City einen Transfer-Doppelschlag in der Fußball-Bundesliga? Laut einem Medienbericht richtet Teammanager Pep Guardiola seinen Blick in Richtung FC Bayern und Bayer Leverkusen.

Wie es in der "Bild"-Sendung "Englische Woche" heißt, will Guardiola sowohl Jamal Musiala wie auch Exequiel Palacios in die Premier League locken.

Die Pläne des Star-Trainers haben allerdings einen großen Haken: Jamal Musiala gilt als das Zukunftsversprechen des FC Bayern. Die Münchner wollen alles daran setzen, den 2026 auslaufenden Vertrag des Nationalspielers langfristig zu verlängern.

Laut "Sport Bild" könnte Musiala im Falle einer Unterschrift einen großen Gehaltssprung beim FC Bayern machen. "Er hat noch einen langen Vertrag bis 2026. Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken. Jamal ist ein ganz wichtiger Bestandteil, er ist eines der größten Talente, das der deutsche Fußball hat", äußerte sich Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwochabend gegenüber "DAZN" zur sportlichen Zukunft von Musiala.

Transfer-Absagen von FC Bayern und Bayer Leverkusen?

Während der FC Bayern den Youngster mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten will, hat Bayer Leverkusen bei Palacios bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Der argentinische Weltmeister verlängerte seinen bis 2025 gültigen Vertrag erst Ende September vorzeitig bis 2028.

"Der Klub hat alles erfüllt, was ich mir von meiner Unterschrift seinerzeit versprochen hatte. Mit Argentinien bin ich inzwischen Südamerikameister und Weltmeister geworden. Es ist klar, dass ich jetzt auch in Schwarz und Rot Erfolge feiern will", stellte der zentrale Mittelfeldspieler in einer offiziellen Vereinsmitteilung klar. Laut "Bild" will Bayer Leverkusen den 25-Jährigen nicht abgeben.

Guardiola könnte somit sowohl beim FC Bayern als auch bei der Werkself am Ende leer ausgehen.