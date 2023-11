Blitz-Rückkehr bei Hertha BSC im Gespräch

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Hertha-Trainer Dardai gehen im Mittelfeld die Optionen aus

Zweitligist Hertha BSC hat sich nach dem Abstieg im vergangenen Sommer von zahlreichen Spielern getrennt, um den Kader-Umbruch voranzutreiben. Nur wenige Monate später könnte es einen Ex-Berliner aber schon wieder an die Spree verschlagen.

Hertha BSC zieht womöglich eine Blitz-Rückkehr von Suat Serdar in Erwägung, wie "Bild" berichtet.

Der zentrale Mittelfeldspieler war im Sommer zum italienischen Serie-A-Klub Hellas Verona ausgeliehen worden, samt Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro. Serdar kommt beim aktuellen Tabellen-19. allerdings kaum zum Zug, stand erst zweimal in einer Startformation in dieser Saison.

Als Grund führt "Bild" Anpassungsprobleme im neuen Land sowie körperliche Defizite an. In den vergangenen zwei Partien gegen Monza (1:3) und Genoa (0:1) saß er jeweils 90 Minuten lang auf der Bank. Mit dieser bislang mageren Ausbeute dürften nur wenig Argumente für eine feste Verpflichtung bestehen, Serdar würde dann zur neuen Saison wieder bei der Hertha aufschlagen, wo sein Vertrag noch bis 2026 datiert ist.

Könnte Hertha BSC das Serdar-Gehalt bezahlen?

Dem Bericht zufolge könnten die Hauptstädter jedoch durchaus darüber nachdenken, die Leihe im Winter vorzeitig zu beenden. Zwar übernimmt Verona bislang das satte Gehalt von angeblich 1,8 Millionen Euro, bei der Hertha hätten sich durch den Einzug ins Pokal-Achtelfinale aber neue finanzielle Spielräume ergeben.

Zudem wurde die Alte Dame derzeit vom Verletzungspech verfolgt, gleich mehrere Mittelfeldspieler standen Cheftrainer Pal Dardai in den vergangenen Partien nicht zur Verfügung.

Suat Serdar schaffte es in der Saison 2015/16 aus der Mainzer U19 in den Profibereich, im Sommer 2018 folgte der Wechsel zum FC Schalke 04. Nach dem Abstieg der Königsblauen in der Saison 2020/21 zog er weiter zur Hertha, mit der er zwei Jahre später ebenfalls den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste.