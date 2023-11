Spezielle Mucke soll DFB-Elf heiß machen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Bei Julian Nagelsmann und Sandro Wagner spielt künftig die Musik!

Hier spielt die Musik! Julian Nagelsmann greift in die Töne-Trickkiste, um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in EM-Stimmung zu bringen. Bestimmte Songs sollen die DFB-Mannen künftig heiß machen.

"Erfolg ist kein Glück", lautet ein Hit des deutschen Rappers Kontra K. Der Song gilt beim DFB-Team unter Julian Nagelsmann ab sofort als Leitsatz - als Motivationssong auf dem Weg zur Heim-EM.

RTL/ntv und sport.de sah und hörte sich beim Training der Nationalmannschaft in Frankfurt vor dem Türkei-Spiel am Samstag um und erfuhr: Die "Erfolgsverse" von Kontra K sollen auf ausdrücklichen Wunsch von Nagelsmann und seinem Trainerteam bis zur EM bei jeder Aufwärm-Einheit über den Platz wummern.

Der Rapper ist unter den Spielern offenbar gern gehört. Mit dem Psycho-Trick will Nagelsmann seine Mannschaft in EM-Stimmung bringen. Schon beim Warm Up soll die "Erfolgsformel" verinnerlicht werden: "Ohne große Opfer, gibt es keine großen Siege." Ohne "Blut, Schweiß und Tränen" kein zweites Sommermärchen.

"Es war erfrischend, es war etwas anderes", lobte Niclas Füllkrug die musikalische "Erziehung".

In Frankfurt ließ der Bundestrainer den Rasen aber nicht nur mit Rap beschallen. Auch der Queen-Klassiker "Don't stop me now" und der Rock-Hit "Can't stop" von den Red Hot Chili Peppers erklangen aus den Lautsprechern.

Zu den Gitarren-Riffs der Chili Peppers war einst auch Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko zum Ring marschiert - geschadet hat es "Dr. Steelhammer" bekanntlich nicht.

Nationalmannschaft gegen Türkei gefordert

Nagelsmann hatte die Nationalmannschaft nach dem Rauswurf von Hansi Flick übernommen. Er startete im Oktober im Zuge der US-Reise des DFB-Trosses mit einem 3:1 gegen die USA und einem 2:2 gegen Mexiko.

Beim dritten Spiel unter der Regie des 36-Jährigen trifft der viermalige Welt- und dreimalige Europameister am Samstag auf die Türkei. RTL überträgt ab 20:15 Uhr live aus dem Berliner Olympiastadion, im Livestream ist das Spiel auf RTL+ zu sehen.