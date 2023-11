Paukenschlag! Peter Knäbel verlässt den FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Sportvorstand Peter Knäbel hört im Sommer beim FC Schalke 04 auf

Paukenschlag beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04: Sportvorstand Peter Knäbel steht nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Im Sommer werden sich die Wege des 57-Jährigen und des kriselnden Fußball-Zweitligisten trennen.

Der FC Schalke 04 muss sich nach einem neuen Sportvorstand umschauen: Peter Knabel wird den kriselnden Bundesliga-Absteiger nach der laufenden Saison verlassen.

Der 57-Jährige, der den Posten als Vorstand Sport seit dem 28. Februar 2021 inne hat, habe dem Aufsichtsrat des Zweitligisten "in einem persönlichen Gespräch" mitgeteilt, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe.

"Es war mir wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen, deshalb habe ich bereits vor einigen Wochen das Gespräch mit Axel Hefer gesucht und ihm meine weitere Lebensplanung, die die Rückkehr zu meiner Familie in die Schweiz vorsieht, mitgeteilt", erklärte Knäbel laut einer Vereinsmitteilung.

"Es war in den vergangenen Monaten ein guter und von gegenseitigem Respekt geprägter Austausch, weshalb uns Peters Entschluss nicht überrascht hat", wird auch Schalke-Aufsichtsratsboss Axel Hefer vom Klub zitiert: "Peter ist in der größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte Vorstand geworden und hat einen großen Anteil daran, dass der Verein den Abstieg 2021 sportlich und finanziell überstehen konnte."

FC Schalke 04: Kritik an Knäbel wurde zuletzt lauter

Knäbel hatte im April 2018 zunächst als Technischer Direktor auf Schalke angeheuert. Nach der Freistellung von Jochen Schneider rückte er zum Sportvorstand bei S04 auf. Den Abstieg aus der Bundesliga im Mai 2021 konnte Knäbel nicht mehr abwenden, er leitete aber den direkten Wiederaufstieg ein.

Nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga im Mai häufte sich Kritik an Knäbels Personalplanung für die laufende Saison. Nach 13 Spieltagen belegt Schalke mit 13 Punkten Relegationsplatz 16.

Schon Ende September, nach nur sieben Spieltagen, trennten sich die Königsblauen von Trainer Thomas Reis. Zehn Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf den dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

Die Zeit bis zum Ende der Zusammenarbeit wolle Schalke nutzen, "um wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorzubereiten", teilte der Klub weiter mit. "Wie bereits angekündigt, wird es bis zur Winterpause eine ausführliche Analyse geben, in der die sportliche Leitung aufzeigen soll, was in den vergangenen Spielzeiten den nachhaltigen Erfolg im Lizenzbereich verhindert hat", teilt Hefer mit.

Auch Knäbel äußerte sich kämpferisch. "Bis zu meinem letzten Arbeitstag werde ich alles dafür tun, dass Schalke 04 erfolgreich ist und sein wird", ließ der scheidende Sportvorstand verlauten.