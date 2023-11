Details zum Fischer-Aus durchgesickert

IMAGO/Laci Perenyi

Urs Fischer ist nicht mehr Trainer von Union Berlin

Urs Fischer und Union Berlin ziehen die Reißleine. Der Schweizer ist nicht mehr Trainer der kriselnden Köpenicker. Nun sind neue Details zum Aus des 57-Jährigen bei den Berlinern durchgesickert.

Aus und vorbei: Die Zeit von Urs Fischer bei Union Berlin ist abgelaufen. Der Coach hatte den Klub aus der 2. Bundesliga in die Champions League geführt, ein echtes Fußball-Märchen geschrieben. Doch in dieser Saison ist der Wurm drin, Union liegt nach einer brutalen Negativserie auf dem letzten Rang der Bundesliga-Tabelle und muss um den Klassenerhalt bangen. Am Mittwoch zogen Fischer und die Eisernen einen Schlussstrich.

"Gemeinsam sind wir nun zu der Überzeugung gelangt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, einen anderen Weg einzuschlagen", sagte Union-Präsident Dirk Zingler zu dieser Entscheidung. Für ihn und die gesamte Union-Familie sei das "ein sehr trauriger Moment", so der Klubchef, "es tut weh, dass es uns nicht gelungen ist, den Negativlauf der letzten Wochen zu durchbrechen."

Union Berlin: Urs Fischer verzichtet auf weiteres Spiel

"Bild" enthüllt Details zur Trennung. Demnach wollte Zingler, dass Fischer noch in der kommenden Bundesligapartie gegen den FC Augsburg auf der Trainerbank sitzt. Doch Fischer verzichtete freiwillig auf dieses Spiel und nahm sofort den Hut - auch mit Blick auf die "Sechs-Punkte-Spiele" gegen Gladbach, Bochum und Köln. Auch international ist noch die Qualifikation für die K.o.-Phase der Europa League durch einen dritten Platz in Unions Champions-League-Gruppe drin.

Laut dem Bericht wurde lange über den Trainer-Wechsel beraten und verhandelt. Schon am Montag nach dem 0:4 gegen Bayer Leverkusen hätten sich die Klub-Verantwortlichen mit Fischer getroffen. Anschließend habe das Aus quasi schon festgestanden. Am Dienstag leitete Fischer schon nicht mehr das Training, am Mittwochmorgen sei dann das Team über seine Entlassung informiert worden. Am Donnerstag soll sich Fischer persönlich von der Mannschaft verabschieden.

Neuer Übungsleiter in Köpenick ist nun erst mal U19-Coach Marco Grote, neben ihm wird Marie-Louise Eta als Co-Trainerin auf der Bank Platz nehmen. Derweil läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer auf Hochtouren.