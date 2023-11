Bellingham räumt Trophäe mit Mega-Votum ab

IMAGO/Isabel Infantes

Bellingham überzeugte beim BVB und tut es nun weiter bei Real Madrid

Mit dem prestigeträchtigen Golden-Boy-Award werden jedes Jahr die besten U21-Spieler Europas ausgezeichnet. 2023 geht der Preis an einen, der bis zum Sommer bei Borussia Dortmund für Furore sorgte und nun bei Real Madrid nahtlos dort weitermacht, wo er beim BVB aufhörte: Jude Bellingham!

Jude Bellingham hat den prestigeträchtigen Golden-Boy-Award der italienischen Zeitung "Tuttosport" gewonnen. Der aktuell bei Real Madrid unter Vertrag stehende Profi ist damit bereits der dritte Spieler in Folge, der in Spanien sein Geld verdient und sich nun mit dem Award schmücken darf: 2021 gewann Pedri vom FC Barcelona, 2022 ging die Trophäe an Pedris Teamkollegen Gavi. Bellingham war in jenen Abstimmungen jeweils Zweiter geworden.

2023 nun also der erste Platz für den 20-Jährigen, der bis zum Sommer noch bei Borussia Dortmund spielte und dann für über 100 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu den Königlichen wechselte.

Beachtlich ist das Ergebnis, das Bellingham beim Golden-Boy-Voting erzielte, das - nach einer Vorausscheidung unter Fans - in der letzten und entscheidenden Runde durch 50 renommierte Journalisten entschieden wurde.

Bellingham auf einer Stufe mit Mbappé

Von diesen bekam der Mittelfeldspieler insgesamt 97 Prozent der Stimmen. Ein Erdrutschsieg für den Engländer. 485 von 500 möglichen Punkten heimste Bellingham ein.

Nur ein Spieler in der Geschichte des Golden Boy schaffte das gleiche Spitzenergebnis: Kylian Mbappé, der aktuell für Paris Saint-Germain spielt. Der Angreifer holte 2017, zu diesem Zeitpunkt noch in Diensten von AS Monaco, ebenfalls 97 Prozent, damals allerdings noch bei "nur" 30 Juroren anstatt der genannten 50 Journalisten in diesem Jahr.

"Tuttosport" bezeichnete Bellingham deshalb als "König der Könige" unter den bisherigen Golden Boys. Der Mittelfeldspieler ist zudem der erste Real-Star überhaupt, der diesen Award abräumt.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich zum Golden Boy 2023 gewählt haben. Ein großes Dankeschön an alle, die bei meiner Reise in Birmingham, Dortmund und jetzt Real Madrid dabei waren - ohne sie wäre das nicht möglich gewesen", sagte der Preisträger.

Bellingham, der bei den Königlichen unter Trainer Ancelotti deutlich offensiver eingesetzt wird als zuvor beim BVB, steht in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei 13 Toren und drei Assists. Für den BVB hatte er zuvor in 132 Einsätzen seit Sommer 2020 49 Scorerpunkte erzielt (24 Tore, 25 Assists).