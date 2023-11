Klose würde Neuer umschulen: "Er wäre eine Holding Six"

IMAGO

Spielstarker Keeper des FC Bayern: Manuel Neuer

Wenn man das peinliche Pokal-Aus in Saarbrücken kurz ausblendet, kann der FC Bayern mit der bisherigen Saison eigentlich ganz zufrieden sein. Auch der frühere Münchner Miroslav Klose sieht den Rekordmeister auf einem guten Weg.

In Schlagdistanz zur Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga, Gruppensieger in der Champions League - zumindest das Double ist für den FC Bayern 2023/2024 noch drin.

Dass es dennoch immer wieder emotionale Diskussionen um Trainer Thomas Tuchel gibt, kann Ex-Nationalspieler Miroslav Klose nicht so recht nachvollziehen.

"Ich habe die Lage nie so extrem gesehen. Tuchel macht es gut. Und jeder Trainer hat seine individuelle Philosophie", erklärte der 45-Jährige im Interview mit dem "kicker".

Tuchel habe vom Ansatz her "gerne und auch lange den Ball, in den entscheidenden Momenten möchte er Dynamik entwickeln", analysierte Klose, der nach einem kurzen Trainer-Gastspiel in Österreich derzeit auf Vereinssuche ist.

FC Bayern: Klose witzelt über "Holding Six" Neuer

Entscheidend für die bislang überwiegend positiven Ergebnisse des FC Bayern ist Rekordeinkauf Harry Kane, der in 16 Einsätzen schon 21 Tore und sieben Vorlagen geliefert hat.

"Sie haben – was enorm wichtig ist – einen Knipser geholt. Harry Kane garantiert Tore", schwärmte Klose, der dem Engländer sogar einen neuen Bundesliga-Rekord zutraut: "Lewy war ein ganz besonderer Stürmer, aber Kane macht auch aus jeder Situation ein Tor.

Ein Loblied stimmte der frühere Weltklasse-Goalgetter auf seinen langjährigen Mitspieler Manuel Neuer an. Der Kapitän stehe "für höchste Stabilität", schwärmte Klose, der zusammen mit dem Top-Keeper 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war.

Fußballerisch sei Neuer über jeden Zweifel erhaben. "Er wäre eine Holding Six", scherzte Klose in Anspielung auf Bayerns erfolglose Suche nach einem defensiv denkenden Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer.