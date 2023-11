Bayer Leverkusen öffnet Tür für Alonso-Abschied

IMAGO/Laci Perenyi

Verlässt Xabi Alonso Bayer Leverkusen im Sommer?

Mit Bayer Leverkusen sorgt Xabi Alonso in der deutschen Fußball-Bundesliga derzeit für Furore. Der Trainer führt die Tabelle mit der Werkself derzeit sogar vor dem seit Jahren dominierenden FC Bayern an. Kein Wunder, dass die Dienste des Spaniers längst auch bei der Konkurrenz begehrt sein sollen. Ein Abschied scheint zumindest nicht ausgeschlossen.

Der FC Bayern soll angeblich durchaus auf dem Schirm haben, wie sich Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen schlägt, bei Real Madrid wird der spanische Ex-Nationalspieler ohnehin schon seit Monaten gehandelt und zuletzt kursierten sogar Gerüchte, Alonso könne Jürgen Klopp beim FC Liverpool beerben.

Möglich soll ein Abschied auch dank einer vermeintlichen Ausstiegsklausel im Vertrag des 41-Jährigen bei Bayer Leverkusen machen. Die Existenz einer solchen verneinte Bayer-Sportchef Fernando Carro nun, die Tür für einen Wechsel ist dennoch nicht geschlossen.

Eine Klausel würde nicht existieren, diese benötige man allerdings auch gar nicht, erklärte Carro gegenüber "talkSPORT". "Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Xabi und er weiß, dass wir ein seriöser Verein sind", verweist Carro auf ein Vertrauensverhältnis zwischen Klub und Coach.

Bayer Leverkusen zu Austausch mit Xabi Alonso bereit

Dass Alonso seinen bis 2026 datierten Vertrag erfüllt, ist daher auch ohne Klausel nicht in Stein gemeißelt. "Letzten Endes werden wir niemanden zwingen zu bleiben, wenn er nicht bleiben will."

Man strebe zwar in erster Linie an, dass sich Alonso wohlfühle und "wirklich nur bleiben will", sollte dies aber nicht mehr Alonsos Wunsch sein, dann sei man bereit, sich mit Alonso auszutauschen.

"Es steht zwar nichts auf dem Papier, aber manchmal sind auch Vereinbarungen, die nicht auf dem Papier stehen, Vereinbarungen, und wir wissen, dass wir miteinander reden können, wenn er in der Zukunft einen Wechsel braucht", so Carro, der ergänzt: "Ich hoffe, dass wir das nicht tun müssen, denn er wird bleiben und in Leverkusen glücklich sein."