Osnabrück verliert nach Schweinsteiger-Rauswurf

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Der VfL Osnabrück musste sich dem SC Magdeburg geschlagen geben

Beim Profitrainer-Debüt von Coach Martin Heck hat der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga 0:2 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg verloren. Sein Vorgänger Tobias Schweinsteiger hatte vor der Länderspielpause nach dem 2:3 bei Eintracht Braunschweig beim VfL gehen müssen.

Osnabrück blieb auch im siebten Spiel in Folge sieglos und hat die Rote Laterne des Tabellenletzten inne. Baris Atik (52.) traf zum Führungstor für die Magdeburger, die sich von der Abstiegszone absetzen konnten. Luca Schuler (71.) beseitigte letzte Zweifel am Dreier für die Gäste.

Schon in der 14. Minute besaß der FCM eine große Chance zur Führung. VfL-Keeper Lennart Grill wehrte einen Ball an die Latte ab, sein Teamkollege Niklas Wiemann hatte den Ball unglücklich in Richtung eigenes Tor abgelenkt.

Die Osnabrücker hatten Mühe, ihren Spielrhythmus zu finden. Christian Joe Conteh (25.) hatte die erste Gelegenheit für die Gastgeber auf dem Fuß, konnte allerdings aus spitzem Winkel Magdeburgs Schlussmann Dominik Reimann nicht überwinden.

Die Gastgeber bemühten sich in der Folgezeit, mehr Spielkontrolle zu erlangen. Allerdings blieben Sachsen-Anhaltiner mit ihrem schnörkellosen Spiel immer gefährlich. Vor allem mit ihrem Umschaltspiel setzten die Gäste immer wieder Akzente.