IMAGO/Mika Volkmann

Mats Hummels tritt mit dem BVB bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen an

Am frühen Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) empfängt Tabellenführer Bayer Leverkusen den BVB zum Spitzenspiel des 13. Bundesliga-Spieltags. Borussia Dortmund will den Abstand nach oben unbedingt verkürzen, während die Werkself weiter ungeschlagen bleiben will. Wo wird Bayer Leverkusen gegen den BVB live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Es ist schon ein ziemlicher Rückstand, den sich Borussia Dortmund an den ersten zwölf Bundesliga-Spieltagen auf Bayer Leverkusen eingehandelt hat. Während die Werkself mit Ausnahme des 2:2-Unentschiedens gegen den FC Bayern im September alle anderen elf Partien gewonnen hat, sammelte der BVB bis dato satte zehn Punkte weniger ein und rangiert nach dem zwölften Spieltag folgerichtig nur auf Platz vier in der Tabelle.

Umso größer ist der Druck für die Schwarz-Gelben, am Sonntagabend etwas Zählbares aus der BayArena mitzunehmen. Geht die Partie in Leverkusen verloren, würde der Rückstand auf die Elf von Cheftrainer Xabi Alonso bereits 13 Zähler betragen. Die deutsche Meisterschaft wäre damit wohl schon vorzeitig abgehakt.

Gelingt dem BVB der Auswärtssieg bei den Überfliegern aus Leverkusen? Oder baut Bayer 04 vor heimischer Kulisse seine herausragende Punktebilanz weiter aus und verteidigt die Tabellenführung in der Bundesliga? Und wo wird das Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Leverkusen vs. BVB live im TV und Stream