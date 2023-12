Eindringliche Warnung an den BVB

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Wie bewältigt der BVB die "Woche der Wahrheit"?

Borussia Dortmund hat im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart sowie in der Bundesliga gegen RB Leipzig die nächsten richtungsweisenden Spiele vor der Brust. Der frühere Nationalspieler Mario Basler warnt den BVB.

Es könne eine "schwierige Woche" für die Schwarz-Gelben werden, sagte der 54-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert". Die Partie gegen Leipzig sei für den BVB "wichtiger" als das Pokal-Duell mit dem starken VfB, so der Europameister von 1996. In der Liga dürfe es die Borussia "nicht abreißen lassen".

Im Falle einer Niederlage gegen RB sei "der Zug ganz nach oben abgefahren", urteilte Basler. "Dann beginnt der Kampf um die Champions League-Plätze. Das muss man klar und deutlich sagen."

Die im Pokal bereits ausgeschiedenen Sachsen sieht der Ex-Profi wegen der längeren Regenrationszeit im Vorteil. Er erwarte ein "intensives Spiel", so Basler. "Da bin ich gespannt."

Eine "harte Woche" stehe BVB-Routinier Mats Hummels bevor, so der heutige TV-Experte. Leipzigs Lois Openda sowie der Stuttgarter Serhou Guirassy seien "brutal schnelle Stürmer", erklärte Basler. "Ob man das mit 34 Jahren noch braucht, schwierig."

BVB: Großes Lob für Mats Hummels

Hummels habe zuletzt aber trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters abgeliefert, räumte Basler ein. Er bescheinigt dem Weltmeister von 2014 eine "überragende Leistung" im Top-Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (1:1). Basler ergänzte: "Weiter so Mats, dann werde ich dich auch nicht mehr kritisieren."

Den BVB insgesamt sah er gegen die noch ungeschlagene Werkself aber nicht so stark. "Leverkusen war ganz klar die bessere Mannschaft", urteilte der 262-malige Bundesligaakteur. Laut Basler hätte sich der BVB sogar über einen 5:2-Sieg von Bayer "nicht beschweren dürfen".

Der Rückstand der Dortmunder auf Tabellenführer Leverkusen beträgt nach wie vor zehn Punkte. Der FC Bayern, der das Nachholspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand hat, ist dem BVB bereits um sieben Zähler enteilt.