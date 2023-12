Gute Nachrichten für BVB-Fans

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Gute Nachrichten für die Fans des BVB

Bei Borussia Dortmund ist und bleibt Jürgen Klopp eine absolute Vereinslegende. Am Mittwoch bietet sich den BVB-Fans eine schöne Gelegenheit, ihre schwarz-gelben Lieblinge und Klopps FC Liverpool gleichzeitig zu verfolgen.

Hintergrund: Sky bietet zum Achtelfinalspiel der Borussia im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart eine so genannte "Konferenz Spezial" an, die auch die drei parallel stattfindenden Premier-League-Partien - Sheffield United vs. FC Liverpool, Aston Villa vs. Manchester City und Manchester United vs. FC Chelsea - umfasst.

Übertragungsbeginn ist um 20:20 Uhr. In Sheffield rollt bereits ab 20:30 Uhr der Ball. Das BVB-Spiel in Stuttgart sowie das Pokalduell zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV beginnen um 20:45 Uhr. Die beiden weiteren Begegnungen aus der höchsten englischen Spielklasse steigen ab 21:15 Uhr.

Neuland ist die internationale Konferenz für Sky-Kunden nicht. Im Frühjahr zeigte der Pay-TV-Sender den Auftritt des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:2) und den Premier-League-Kracher zwischen Chelsea und Liverpool (4:4) gemeinsam - anscheinend mit Erfolg, wie die neuerliche Sonderprogrammierung beweist.

Abo nötig für Konferenz mit BVB und FC Liverpool

Um die Konferenz Spezial mit dem BVB und Jürgen Klopps Reds sehen zu können, benötigen Fußball-Fans aber ein Abo. Neben dem Empfang im linearen Fernsehen ist auch das Verfolgen der Spiele im Live-Stream möglich, über Sky Go oder die Plattform Wow.

Neben der internationalen bietet Sky aber natürlich auch eine klassische Konferenz an, in der nur der BVB-Auftritt beim VfB Stuttgart sowie Hertha BSC vs. HSV berücksichtigt sind.

Alle Spiele im Achtelfinale des DFB-Pokals im Überblick:

Dienstag, 5. Dezember 2023:

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg (18:00 Uhr)

1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf (18:00 Uhr)

FC 08 Homburg - FC St. Pauli (20:45 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (20:45 Uhr)

Mittwoch, 6. Dezember 2023:

1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt (18:00 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn (18:00 Uhr)

Hertha BSC - Hamburger SV (20:45 Uhr)

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (20:45 Uhr)