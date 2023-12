Schweiz wählt EM-Quartier in Stuttgart

AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Die Schweizer "Nati" bezieht ihr EM-Quartier in Stuttgart

Die Schweizer Fußballer werden bei der EM im kommenden Jahr ihr Basecamp im Waldhotel Stuttgart aufschlagen.

Das gaben die Verantwortlichen des Vorrundengegners der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch bekannt. Trainieren wird die "Nati" von Coach Murat Yakin im Stadion auf der Waldau, Heimspielort der Stuttgarter Kickers.

Die Schweiz trifft am dritten Spieltag der Gruppe A am 23. Juni in Frankfurt/Main auf die deutsche Mannschaft. Zuvor spielen die Eidgenossen, 2021 Viertelfinalteilnehmer bei der EM, jeweils in Köln gegen Ungarn (15. Juni) und Schottland (19. Juni).