Offiziell: FC Bayern holt Bryan Zaragoza

IMAGO/Jose Breton

Bryan Zaragoza schließt sich im Sommer 2024 dem FC Bayern an

Was die Spatzen seit Dienstag lautstark von den Dächern Münchens pfeifen, ist nun bestätigt: Der FC Bayern verpflichtet Bryan Zaragoza vom spanischen Erstligisten FC Granada.

Der FC Granada und der FC Bayern haben sich auf einen Wechsel von Bryan Zaragoza nach München geeinigt. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch. Zuvor berichteten diverse Medien bereits übereinstimmend über den unmittelbar bevorstehenden Deal.

Der 22-Jährige schließt sich im Sommer 2024 dem FC Bayern. Der Vertrag des spanischen Nationalspielers endet am 30. Juni 2029. Als Ablöse sollen 15 Millionen Euro nach Spanien fließen.

"Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen. Dieses Jahr hat er bereits sein Debüt für die spanische A-Nationalmannschaft gefeiert und besitzt sehr viel Potenzial", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund.

Neuzugang des FC Bayern "einer der Senkrechtstarter in Spanien"

Er ergänzte: "Bryan ist einer der Senkrechtstarter in Spanien und schon länger auf unserem Schirm. Er wird unsere offensiven Möglichkeiten erweitern. Wir wünschen ihm für die restliche Saison viel Erfolg mit dem FC Granada und freuen uns schon, wenn er im Sommer zu uns stößt."

Der 1,64 Meter kleine Offensivspieler stieg im Sommer 2022 in den Profikader Granadas auf und bestritt seitdem 51 Einsätze (10 Tore/3 Vorlagen). In der laufenden Spielzeit gehört er mit fünf Treffern und zwei Assists in 14 Pflichtspielen zu den besten Spielern seines Teams.

2023/24 kam Zaragoza für Granada bereits in der Sturmspitze, auf dem linken Flügel sowie im offensiven Mittelfeld zum Einsatz - eine Vielseitigkeit, die man München durchaus schätzen dürfte.

Beim 2:0 gegen Schottland am 12. Oktober 2023 absolvierte der Rechtsfuß zudem sein erstes Länderspiel für Spanien.