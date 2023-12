FC Schalke 04 verkündet wichtige Vertragsverlängerung

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Keke Topp (Bildmitte) bleibt langfristig beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat eine wichtige personelle Weichenstellung für die sportliche Zukunft vorgenommen. Der Vertrag von Junioren-Nationalspieler Keke Topp verlängerte sich vorzeitig um eine weitere Saison und läuft nun ligaunabhängig bis 2025.

Das bestätigten die Königsblauen am Mittwochnachmittag in einer offiziellen Pressemeldung.

Der 19-Jährige kam unter dem neuen Cheftrainer Karel Geraerts zuletzt immer besser zurecht, wurde in den letzten vier Zweitliga-Spielen jeweils gebracht. Insgesamt bringt es der Stürmer bereits auf sieben Einsätze in der 2. Bundesliga in dieser Saison, wartet allerdings noch auf sein erstes Pflichtspiel-Tor für den FC Schalke.

S04-Sportdirektor André Hechelmann verkündete die Vertragsverlängerung mit dem Teenager: "Keke hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut weiterentwickelt. Dadurch hat er sich immer mehr Spielzeit erarbeitet. Sein Werdegang zeigt, wie mit großer Lernbereitschaft der Übergang von der Knappenschmiede in den Lizenzbereich gelingt."

Topp war im Sommer 2021 aus dem Nachwuchs von Werder Bremen nach Gelsenkirchen gewechselt, hatte sich dort unter anderem mit 16 Toren in 26 Partien in der U19-Bundesliga für höhere Aufgaben empfohlen.

Lob für Topp von S04-Trainer Geraerts

Nun soll er den arrivierten Kräften in der Sturmzentrale um die Routiniers Simon Terodde und Sebastian Polter weiter Druck machen: "Ich freue mich, weiter für den S04 zu spielen. Ich möchte von den erfahrenen Mannschaftskollegen lernen, meine Chance in den Spielen nutzen und als Spieler die nächsten Schritte gehen", so der 1,92-m-Hüne zu seiner Entscheidung, beim abstiegsbedrohten Zweitligisten bis 2025 zu verlängern.

Sein Cheftrainer Karel Geraerts zeigte sich gegenüber Schalker Vereinsmedien ebenfalls erfreut: "Keke ist ein sehr interessanter Spieler, der dem Team bei seinen Einsätzen gute Impulse gibt. Er bringt mit seinen 19 Jahren schon viel Ballsicherheit und Cleverness mit, aber vor allem auch den Willen, sich in jeder Einheit weiter verbessern zu wollen."