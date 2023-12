Hoeneß-Telefonat vor Bayern vs. Stuttgart? "Sicher nicht!"

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß trifft mit dem FC Bayern auf seinen Neffen Sebastian

Nach dem Top-Spiel ist vor dem Top-Spiel: Nur wenige Tage nach dem Duell mit Tabellenführer Bayer Leverkusen steht für den VfB Stuttgart schon das Kräftemessen mit dem FC Bayern auf dem Programm. Vor dem Auftritt in München rückt Trainer Sebastian Hoeneß in den Fokus.

"Es ist ein besonderes Spiel. Nicht, weil wir denen auf den Fersen sind, sondern weil ich persönlich dort eine Vergangenheit habe", verriet der Stuttgarter Erfolgscoach am Sonntag nach dem hochklassigen 1:1 gegen Ligaprimus Leverkusen am "DAZN"-Mikrofon.

Zwischen 2017 und 2020 hatte Hoeneß beim FC Bayern mehrere Teams trainiert, darunter die U19 und die zweite Mannschaft. Danach folgte er dem Lockruf aus Hoffenheim.

Am Sonntag kommt es in der Allianz Arena nun zum Wiedersehen. Der VfB reist mit riesigem Selbstvertrauen an, Platz drei und 31 Punkte sprechen für sich.

"Wir wollen uns mit einer der besten Mannschaften in Europa messen. Wir wollen unsere Chance bekommen, mutig sein - und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, etwas aus München mitzunehmen. Aber man braucht einen guten Tag, eine gute Verteidigung", erklärte Hoeneß auf Anfrage des englischsprachigen Bundesliga-Kanals.

Beim FC Bayern ist Sebastian Hoeneß' Onkel Uli weiterhin ein hohes Tier. Austauschen wollen sich die beiden im Vorfeld des Spitzenspiels nicht. "Vielleicht hören wir uns nach dem Spiel, aber vorher sicher nicht!", stellte der VfB-Trainer klar.

Führich und Undav warnen vor dem FC Bayern

Aktuell trennt FC Bayern und VfB Stuttgart in der Tabelle nur ein mickriger Zähler. Die Mannschaft von Thomas Tuchel hat allerdings noch ein Heimspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand.

"Wir wissen, dass Bayern eine sehr gute Mannschaft ist. Es wird ein schwieriges Spiel, auf das wir uns sehr gut vorbereiten müssen. Wir werden uns erstmal regenerieren und dann hart arbeiten und uns vorbereiten", warnte VfB-Shootingstar Chris Führich davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen.

Am Samstag hatten die Münchner gegen Eintracht Frankfurt überraschend deutlich verloren. "Ich erwarte eine starke Reaktion von ihnen, weil sie 1:5 verloren haben. Wir müssen uns sehr gut auf sie vorbereiten, denn es ist Bayern München", verdeutlichte Stuttgarts Torjäger Deniz Undav.